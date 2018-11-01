Под музыку из мультиков: в Киеве попрощались с Давидом Черкасским, опубликованы фото

Владимир Гройсман попрощался с Давидом Черкасским / УНИАН

В четверг, 1 ноября, в киевском Доме кино состоялась церемония прощания с умершим украинским художником-мультипликатором, режиссером и сценаристом Давидом Черкасским.

С мультипликатором попрощались, в частности, премьер Владимир Гройсман, председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач и легендарная актриса Лариса Кадочникова.

Во время церемонии прощания в зале Дома кино играли мелодии из мультфильмов, созданных Черкасским, — "Доктор Айболит" и "Приключений капитана Врунгеля", пишет ТСН.

Напомним, 30 октября стало известно, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта. Черкасского планировали похоронить в Киеве на Берковецком кладбище.