Названы дата и место похорон Давида Черкасского

Давида Черкасского похоронят в Киеве в четверг на Берковецком кладбище / Скриншот видео с youtube.com

Церемония прощания с умершим украинским художником-мультипликатором, режиссером и сценаристом Давидом Черкасским пройдет в Киеве в четверг, 1 ноября, в Доме кино.

С режиссером будут прощаться с 10:00 до 12:00, написал его друг — бизнесмен Александр Меламуд, на своей странице в Facebook.

По данным предпринимателя, после церемонии прощания — в 13:00 — Черкасского похоронят на Берковецком кладбище.

Напомним, 30 октября Александр Меламуд сообщил, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Бизнесмен добавил, что мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта.