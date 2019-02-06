Звезда "Моей прекрасной няни" шокировал сеть кардинальными изменениями во внешности

6 февраля 2019, 05:04

Актер превратился из кучерявого миловидного пухляша в мужчину – "привет из 90-х".

Павел Сердюк
Павел Сердюк кардинально изменился / Фото: Кадр из сериала

Звезда популярного сериала 2000-х "Моя прекрасная няня" Павел Сердюк, который сыграл роль подростка Дениса Шаталина, шокировал сеть своими переменами во внешнем виде.

Артист побывал на программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Сердюк запомнился зрителям как миловидный пухляш с кудрявыми волосами, а в студию пришел совершенно другой внешне человек.

Актер облысел, обзавелся густой бородой, за несколько лет заметно похудел. В таких разительных переменах во внешности 28-летнего актер винит стресс.

"В возрасте 21-22 лет я пережил сильный стресс, после чего выпали волосы", — признался Сердюк.

Павел Сердюк
Павел Сердюк облысел и обзавелся бородой / Фото: Кадр из программы

Отметим, что Сердюк разведен, воспитывает дочь Софию, которая родилась в 2012 году.

Ранее умерла российская актриса, исполнившая роли в "Интернах" и "Моей прекрасной няни".

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Павел Сердюк Моя прекрасная няня
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