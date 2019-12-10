Умерла Мари Фредрикссон: причины смерти, биография и болезнь

Мари Фредрикссон / скриншот

Мари Фредрикссон умерла в 61 год в Швеции, рядом со своей семье. Это подтверждает менеджер Мари Фредрикссон Мари Димберг в пресс-релизе.

"С большой грустью мы должны объявить, что один из наших самых больших и любимых художников ушел. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах своей прежней болезни", - говорит она.

Ее коллега по Roxette Пер Гессл скорбит по Мари Фредрикссон и благодарит ее за все, что она сделала.

"Вся моя любовь направлена тебе и твоей семье. Вещи никогда не будут прежними", - пишет Пер Гессле.

Мари Фредрикссон оставляет мужа Микаэля Болёса, 62 года, и их двоих детей Жозефина Болёса, 26 лет, и Оскара Болёса, 23 года.