Умер Juice WRLD: причина смерти, дискография, личная жизнь

Juice WRLD: Биография и дискография / скриншот

21-летний Juice WRLD умер 8 декабря 2019 в США. Молодой 21-летний рэпер умер в аэропорту в Чикаго от приступа, сообщает TMZ.

Очевидцы утверждают, что у Juice WRLD случился приступ в аэропорту.

У Juice WRLD пошла кровь ртом, и начались конвульсии. сотрудники аэропорта начали предоставлять первую медицинскую помощь и вызвали 911.

Джарад Энтони Хиггинс все еще был в сознании, когда его доставили в больницу. Однако вскоре он был объявлен мертвым в больнице. Причина смерти в настоящее время неясна.

Juice WRLD: биография и раннее творчество

Джаред Хиггинс родился 2 декабря 1998 года в городе Чикаго, штат Иллинойс. Его родители развелись в 2002 году, когда мальчику было 3 года. Он остался жить с матерью. Позже Джаред переехал в деревню Хомвуд.

Его мать была очень религиозной, поэтому хип-хоп и современная культура была в дома табу. Тем не менее, он вырос на поп-культуре, рок-музыке и видео играх.

Проблемой Джарежа Хиггинса Juice WRLD стали наркотики. еще со школы он начал пить "Лин" (кодеин), принимать сначала перкосеты а потом и ксанакс до 2013 года.

После этого начались серьезные проблемы со здоровьем Juice WRLD, из-за которых он бросил школу, и вынужден был постепенно лечиться, и довольствоваться малым - медицинским канабисом (официально).

Он начал обучение дома, во время которого научился играть на нескольких музыкальных инструментах, в том числе барабанах и фортепиано. Этому, как не удивительно, способствовала мать.

Джаред Хиггинс поступил в колледж, и уже на втором курсе начал интересоваться рэпом, и записывать свою музыку, хотя в интервью, он как-то сообщал, что начал серьезно интересоваться музыкой с 16 лет (2014-2015 гг). Вероятно, имеется в виду его обучение музыке

Свой псевдоним он выбрал от прически Juice cut. Он решил стать Juice, а потом со временем добавил слово WRLD.

Juice WRLD: дискография

Студийные альбомы

Goodbye & Good Riddance (2018)

Death Race for Love (2019)

Концертные туры

The Nicki Wrld Tour

Death race for love tour

Синглы

All Girls Are the Same

Lucid Dreams

Lean wit Me

Rich and Blind

Legends

Wasted

Fine China

Being in Love

Armed and Dangerous

Roses

Robbery

Hear Me Calling

All Night

Hate Me

Run

Graduation

Bandit

Кроме того, он принял участи во многих коллаборациях, озвучивании и тд

Juice WRLD - Lucid Dreams смотреть онлайн клип:

Ранее появилось сообщение о смерти актера из сериала Друзья.