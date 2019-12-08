Умер Juice WRLD: причина смерти, дискография, личная жизнь

Певец Джаред Хиггинс, известный под псевдонимом Juice WRLD, умер в США в 21 год
21-летний Juice WRLD умер 8 декабря 2019 в США. Молодой 21-летний рэпер умер в аэропорту в Чикаго от приступа, сообщает TMZ.
Очевидцы утверждают, что у Juice WRLD случился приступ в аэропорту.
У Juice WRLD пошла кровь ртом, и начались конвульсии. сотрудники аэропорта начали предоставлять первую медицинскую помощь и вызвали 911.
Джарад Энтони Хиггинс все еще был в сознании, когда его доставили в больницу. Однако вскоре он был объявлен мертвым в больнице. Причина смерти в настоящее время неясна.
Juice WRLD: биография и раннее творчество
Джаред Хиггинс родился 2 декабря 1998 года в городе Чикаго, штат Иллинойс. Его родители развелись в 2002 году, когда мальчику было 3 года. Он остался жить с матерью. Позже Джаред переехал в деревню Хомвуд.
Его мать была очень религиозной, поэтому хип-хоп и современная культура была в дома табу. Тем не менее, он вырос на поп-культуре, рок-музыке и видео играх.
Проблемой Джарежа Хиггинса Juice WRLD стали наркотики. еще со школы он начал пить "Лин" (кодеин), принимать сначала перкосеты а потом и ксанакс до 2013 года.
После этого начались серьезные проблемы со здоровьем Juice WRLD, из-за которых он бросил школу, и вынужден был постепенно лечиться, и довольствоваться малым - медицинским канабисом (официально).
Он начал обучение дома, во время которого научился играть на нескольких музыкальных инструментах, в том числе барабанах и фортепиано. Этому, как не удивительно, способствовала мать.
Джаред Хиггинс поступил в колледж, и уже на втором курсе начал интересоваться рэпом, и записывать свою музыку, хотя в интервью, он как-то сообщал, что начал серьезно интересоваться музыкой с 16 лет (2014-2015 гг). Вероятно, имеется в виду его обучение музыке
Свой псевдоним он выбрал от прически Juice cut. Он решил стать Juice, а потом со временем добавил слово WRLD.
Juice WRLD: дискография
Студийные альбомы
- Goodbye & Good Riddance (2018)
- Death Race for Love (2019)
Концертные туры
- The Nicki Wrld Tour
- Death race for love tour
Синглы
- All Girls Are the Same
- Lucid Dreams
- Lean wit Me
- Rich and Blind
- Legends
- Wasted
- Fine China
- Being in Love
- Armed and Dangerous
- Roses
- Robbery
- Hear Me Calling
- All Night
- Hate Me
- Run
- Graduation
- Bandit
Кроме того, он принял участи во многих коллаборациях, озвучивании и тд
Juice WRLD - Lucid Dreams смотреть онлайн клип:
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