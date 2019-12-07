Умер актер из сериала Друзья: причина смерти и биография

Умер Рон Либман / Скриншот

В США умер Рон Либман - американский актер, который сыграл в сериале Друзья Леонарда Грина - отца одной из главных героинь - Рэйчел Грин (персонаж играла Дженнифер Эннистон).

Либман умер на 83-м году жизни, пишет Fox News, ссылаясь на представителя актера Роберта Аттермана.

Представители семьи Либмана сообщили, что причина смерти Либмана - пневмония, пишет The Hollywood Reporter.

Рон Либман умер: короткая биография актера

Рон Либман родился 11 октября 1937 в американском Нью-Йорке. Первая жена - американская актриса и певица Линда Лавин, вторая - актриса Джессика Уолтер.

В кино актер дебютировал в фильме Где папа? (лента вышла в 1970-м). Cнимался в нескольких сериалах, в частности, в сериале Каз. За работу в этом фильме Либман получил премию Эмми в номинации Лучшая мужская роль в драматическом телесериале.

Также актер играл в театре, за работу в пьесе Ангелы в Америке в 1993-м он получил премию Тони - победил в категории лучшая мужская роль в пьесе. Самую большую известность Либману принесла роль в сериале Друзья.