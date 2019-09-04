Умер Питер Линдберг: биография, личная жизнь, работы знаменитого фотографа

4 сентября 2019, 12:13

Знаменитый немецкий фотограф Питер Линдберг умер на 75 году жизни.

Питер Линдберг
Питер Линдберг / wikipedia

Немецкий фотограф Питер Линдберг умер дома в возрасте 74 года.

О смерти знаменитого фотографа сообщили его близкие.

"С большой грустью мы объявляем о смерти Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении.

Питер после смерти оставил две жены -  Петру, и его первую жена Астрид, его четырех сыновей Бенджамина, Жереми, Симона, Джозефа и семь внуков.

Он работал с Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другими крупными мировыми изданиями.

Питер Линдберг Биогрфия

род.23 ноября 1944 года
 

Питер Линдберг работа фотографом

Благодаря своему опыту, он был самым желаемым фотографом для многих глянцев, не только Vogue, Harper's Bazaar и Vanity Fair хотели его обложки себе в номера.

Питер Линдберг личная жизнь и семья

Питер Линдберг был дважды женат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
умер фотограф звездная мода
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:34
Рябошапка обезглавил прокуратуры четырех областей
12:25
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации для педофилов
12:17
На территории шахты "ДНР" прогремел взрыв: есть погибшие - СМИ
12:15
Организаторы форума Путина случайно "слямзили" мост в Бангкоке Фото
12:13
Умер Питер Линдберг: биография, личная жизнь, работы знаменитого фотографа
12:05
Бывший футболист Реала попался на рассылке детского порно - полиция
11:57
Доктор Кто появится в сиквеле Отряда Самоубийц
11:53
Богдан в Раде пародировал Порошенко, Зеленский не смог сдержать хохота Видео
11:40
В захваченном Донецке в маршрутке провели проукраинскую "диверсию": опубликовано фото
11:18
В Словении предложили ЕС новое решение для европейского статуса Украины и Турции
11:12
Мягкая мебель и столовая с плазмой и фонтаном: Зайцева будет отбывать "десятку" в VIP-тюрьме Видео
10:59
"Не завидуйте!": грудастая нардеп прокомментировала интимную переписку в Раде
10:58
Нацсовет по телевидению вляпался в коррупционный скандал на многие миллионы гривен
10:54
"Х** с ним!": Розенбаум в реанимации связался с поклонниками
10:38
Главный лесник Житомирщины, которого публично "высек" Зеленский, остался без работы
10:27
В НБУ сообщили о провале "украинского Томоса"
10:15
Известный американский спортсмен умер после падения со скейтборда
10:07
В РФ рассказали, когда обсудят с Украиной и Европой транзит газа
09:58
"Лица первоклассников перекосило": в РФ на школьную линейку согнали "спецназ" Видео
09:39
Почему депутатскую неприкосновенность могут еще вернуть мнение
09:22
В Генштабе ВСУ рассказали, какие реформы и перестановки ждут украинскую армию
09:20
"Бархатный накрыло": в Сети снова показали пустые пляжи Крыма Фото
08:56
Названа новая дата запуска процесса обмена пленными между РФ и Украиной
08:51
Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским Видео
08:45
"В Динамо сейчас бардак" - источник
08:28
В сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогноз
08:20
Когда Украина перестанет брать кредиты от МВФ мнение
08:00
Осенние дожди уже в Украине: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео
07:36
Симпатик Путина остался у руля правительства Италии
07:28
Зачем Путин шантажирует Зеленского мнение
07:18
Лишить Путина денег: в США уверены, что способны остановить строительство Северного потока-2
07:15
Диетолог назвала идеальный график приема пищи
06:53
Трамп опозорился, поздравив Польшу с вторжением нацистов Видео
06:51
Отмена неприкосновенности: как Зеленский накрыл "колпаком" всех тварей разом мнение
06:41
Модный маникюр осень 2019: самые красивые 40 вариантов из Instagram Фото Видео
06:30
Неудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятности
06:02
"Зачем же так нажираться?": Maruv показала, чем занимается за кулисами
05:27
Знак Апокалипсиса: Нибиру безжалостно расплющит Землю – уфологи Видео
05:16
Путин сгинет: известный астролог назвал дату окончания войны на Донбассе Видео
04:59
Сгорел на работе: в Испании прямо на кастинге умер юный порноактер
04:42
Дырища размером в Юпитер: парад планет пробил Солнце - ученые
04:19
Доктор Комаровский раскрыл ключевое правило стирки детских вещей
03:48
Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Видео
03:11
Повод бороться с пузом: ожирение назвали причиной рака
02:31
Под Днепром мать посадила сына на цепь из-за денег
01:50
Лунный календарь заготовок на зиму: засолки огурцов, квашение капусты Видео
01:05
В Госдуме заинтересовались технологией воскрешения
00:15
Яблочные чипсы в микроволновке: очень простой рецепт Фото
00:14
День учителя 2019 в Украине: какого числа и что подарить
03 сентября, вторник
23:53
Появилась новая версия Android: что известно о новинке от Google
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять