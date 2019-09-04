Умер Питер Линдберг: биография, личная жизнь, работы знаменитого фотографа

Знаменитый немецкий фотограф Питер Линдберг умер на 75 году жизни.
Немецкий фотограф Питер Линдберг умер дома в возрасте 74 года.
О смерти знаменитого фотографа сообщили его близкие.
"С большой грустью мы объявляем о смерти Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении.
Питер после смерти оставил две жены - Петру, и его первую жена Астрид, его четырех сыновей Бенджамина, Жереми, Симона, Джозефа и семь внуков.
Он работал с Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другими крупными мировыми изданиями.
Питер Линдберг Биогрфия
род.23 ноября 1944 года
Питер Линдберг работа фотографом
Благодаря своему опыту, он был самым желаемым фотографом для многих глянцев, не только Vogue, Harper's Bazaar и Vanity Fair хотели его обложки себе в номера.
Питер Линдберг личная жизнь и семья
Питер Линдберг был дважды женат.