Космос — другой мир. Яркие цитаты Леонида Каденюка

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк в 2011 году дал интервью "Главреду", в частности, он поделился впечатлениями от полета за пределы атмосферы Земли.

Приводим Вашему вниманию главные цитаты нашего выдающегося соотечественника:

Обязательно стану космонавтом

"Наверное, как и много советские мальчишек, я решил стать космонавтом 12 апреля 1961, когда человек впервые полетел в космос — Юрий Алексеевич Гагарин. Это был очень важный момент не только в истории планеты Земля, но и в истории Вселенной. И я тогда сказал себе: обязательно стану космонавтом";

Все создано каким-то высшим разумом

"Все-таки космический полет немножко меня дистанцировал от той науки, которую я когда-то проходил. Сам полет чрезвычайно приблизил меня к пониманию того, что все создано каким-то высшим разумом";

Космос — другой мир

"Когда я впервые попал в космос, первое впечатление — что я попал в какой-то совсем другой мир";

"Внутренний мир (человека — Ред.) — это мир ощущений, сенсорный мир... А внешний мир — это физический, то есть то, что окружает человека. И все то, что окружает человека в этом мире, создает определенные впечатления, ощущения, является источником этих ощущений. И вот когда человек попадает в космос, он попадает в совсем в другой мир, где окружение совсем другое в отличие от земного, поэтому в космическом пространстве у человека появятся, рождаются какие-то новые ощущения. То, что окружает человека в космосе, является источником новых ощущений, и там происходит обогащение человеческого мира, внутреннего мира человека именно теми ощущениями".

Также, давая интервью "24 каналу", космонавт отметился яркими цитатами:

Поразило — красота Земли и космос

"Когда он прилетел (первый космонавт, который полетел в космос от США Джон Гленн — Ред.) — он сказал такую фразу: "Если рассматривать в иллюминатор космического корабля и видеть созданное, то после этого не верить в Бога невозможно". У меня возникли примерно такие же ощущения. Так меня все это поразило. Эта красота Земли и космос".

Ранее СМИ писали, что Леонид Каденюк умер в Киеве в парке Царское Село, ему было 67 лет. Узнать больше о жизни и деятельности космонавта можно в статье "Главреда".