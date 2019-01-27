День Нины 2019: все что нужно знать – от примет до поздравлений с именинами

Святая Нина. Икона / Правмир

27 января православные почитают память святой равноапостольной Нины. Ее называют просветительницей Грузии и символом Грузинской Православной Церкви.

По отцу святая Нина приходилась великомученику Георгию Победоносцу двоюродной сестрой, а ее мать Сусанна была родной сестрой Патриарху Иерусалима.

Святая равноапостольная Нина: молитва

О всехвальная и предивная равноапостольная Нино, к тебе прибегаем и умильно тебе просим: огради нас (имена) от всяких зол и скорбей, вразуми врагов святыя Церкви Христовы и посрами противников благочестия и умоли Всеблагаго Бога Спасителя нашего, Емуже ты ныне предстоиши, да дарует народу православному мир, долгоденствие и во всяком добрем начинании поспешение, и да приведет Господь нас в Небесное Свое Царствие, идеже вси святии славословят всесвятое Его имя, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

День Нины: приметы и традиции

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиВ народе праздник 27 января называют "Обряды скотины". В старину в этот день принято было ухаживать за домашним скотом (особенно коровами) и чистить хлева.

В народе есть примета, что если больной человек в этот день выпьет молока, то вскоре поправится. А если во сне на День Нины человек увидел черного или красного быка/корову, то стоит готовиться к беде.

Есть и другие приметы на 27 января:

если вокруг луны виднеется дымка – вскоре быть метели, а если луна светит неярко и мутно – жди снегопада;

о метелях и вьюгах предупреждало и усилившееся карканье ворон;

яркие звезды на Нину – к морозу;

снег в этот день и раннее пение петухов – к потеплению, об этом же говорит иней на деревьях;

белые облака затянули небосклон – морозы долго не простоят.

День ангела Нины: поздравления в прозе

Дорогая Нина, с именинами! Пуская Святая покровительница оберегает тебя и помогает в трудную минуту. Желаем, чтобы твоя жизнь была легкой и волшебной, чтобы твои мечты сбывались.

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Ниночка поздравляю тебя с днем твоего ангела. Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы, всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе милая Ниночка!

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Поздравляю с Днем Святой Нины! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царил мир и лад! Желаю, чтобы Святая Нина помогала вам во всем!

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Поздравляем Вас с днем Святой Нины, желаем Вам светлых и радостных дней, отсутствия неприятностей и проблем, мира, любви и понимания.

Именины Нины: поздравления в стихах

3 смс - 195 символов:

Нина, Ниночка, Нинок!

Новый жизненный виток,

И январских белых роз,

Тебе ангел твой принес.

В праздник духа — именины,

Каждый хвалит нашу Нину.

Пусть к тебе с небес придет

Сила, счастье и доход.

***

3 смс - 144 символа:

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,

Будь красивой и счастливой.

Ангел пусть тебя хранит

От тревог, от бед, обид!

***

3 смс - 157 символов:

Нины нынче День святой,

От души желаем,

Чтобы жили хорошо,

Горя Вы не знали.

Чтобы внуки уважали,

И любили дети,

И чтоб были лучшей Ниной

Вы на белом свете.

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2 смс - 131 символ:

Вы так похожи на святую Нину —

Радушны сердцем, женственно мягки.

Пусть Нина уберет с души кручину,

Чтоб стали дни приятны и легки.

***

3 смс - 153 символа:

В День Святой Нины

Желаем тебе

Быть самой любимой,

Счастливой — вдвойне!

Пусть радость, удача

В дом светлый придет,

Лишь добрых друзей

С собой принесет!