День Нины 2019: все что нужно знать – от примет до поздравлений с именинами

Главред узнал, как отмечают церковный праздник в честь святой Нины.
27 января православные почитают память святой равноапостольной Нины. Ее называют просветительницей Грузии и символом Грузинской Православной Церкви.
По отцу святая Нина приходилась великомученику Георгию Победоносцу двоюродной сестрой, а ее мать Сусанна была родной сестрой Патриарху Иерусалима.
Святая равноапостольная Нина: молитва
О всехвальная и предивная равноапостольная Нино, к тебе прибегаем и умильно тебе просим: огради нас (имена) от всяких зол и скорбей, вразуми врагов святыя Церкви Христовы и посрами противников благочестия и умоли Всеблагаго Бога Спасителя нашего, Емуже ты ныне предстоиши, да дарует народу православному мир, долгоденствие и во всяком добрем начинании поспешение, и да приведет Господь нас в Небесное Свое Царствие, идеже вси святии славословят всесвятое Его имя, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
День Нины: приметы и традиции
Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиВ народе праздник 27 января называют "Обряды скотины". В старину в этот день принято было ухаживать за домашним скотом (особенно коровами) и чистить хлева.
В народе есть примета, что если больной человек в этот день выпьет молока, то вскоре поправится. А если во сне на День Нины человек увидел черного или красного быка/корову, то стоит готовиться к беде.
Есть и другие приметы на 27 января:
- если вокруг луны виднеется дымка – вскоре быть метели, а если луна светит неярко и мутно – жди снегопада;
- о метелях и вьюгах предупреждало и усилившееся карканье ворон;
- яркие звезды на Нину – к морозу;
- снег в этот день и раннее пение петухов – к потеплению, об этом же говорит иней на деревьях;
- белые облака затянули небосклон – морозы долго не простоят.
День ангела Нины: поздравления в прозе
Дорогая Нина, с именинами! Пуская Святая покровительница оберегает тебя и помогает в трудную минуту. Желаем, чтобы твоя жизнь была легкой и волшебной, чтобы твои мечты сбывались.
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Ниночка поздравляю тебя с днем твоего ангела. Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы, всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе милая Ниночка!
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Поздравляю с Днем Святой Нины! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царил мир и лад! Желаю, чтобы Святая Нина помогала вам во всем!
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Поздравляем Вас с днем Святой Нины, желаем Вам светлых и радостных дней, отсутствия неприятностей и проблем, мира, любви и понимания.
Именины Нины: поздравления в стихах
3 смс - 195 символов:
Нина, Ниночка, Нинок!
Новый жизненный виток,
И январских белых роз,
Тебе ангел твой принес.
В праздник духа — именины,
Каждый хвалит нашу Нину.
Пусть к тебе с небес придет
Сила, счастье и доход.
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3 смс - 144 символа:
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Будь красивой и счастливой.
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!
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3 смс - 157 символов:
Нины нынче День святой,
От души желаем,
Чтобы жили хорошо,
Горя Вы не знали.
Чтобы внуки уважали,
И любили дети,
И чтоб были лучшей Ниной
Вы на белом свете.
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2 смс - 131 символ:
Вы так похожи на святую Нину —
Радушны сердцем, женственно мягки.
Пусть Нина уберет с души кручину,
Чтоб стали дни приятны и легки.
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3 смс - 153 символа:
В День Святой Нины
Желаем тебе
Быть самой любимой,
Счастливой — вдвойне!
Пусть радость, удача
В дом светлый придет,
Лишь добрых друзей
С собой принесет!