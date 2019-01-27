День памяти жертв Холокоста 2019 – что нужно знать

27 января 2019, 00:36

Холокост в Украине страшней всего проявился во время трагедии в Бабьем Яру.

  • Истощенная 18-летняя русская девушка смотрит в объектив камеры во время освобождения из концентрационного лагеря Дахау в 1945 году photochronograph.ru
  • Немецкий солдат стреляет в украинских евреев во время массовых расстрелов в Виннице, Украине, между 1941 и 1943 годами photochronograph.ru
  • Человек уносит тела погибших евреев в гетто в Варшаве в 1943 году, где люди умирали от голода на улицах. Каждое утро, около 4-5 утра, похоронные телеги собрали более десятка трупов на улицах photochronograph.ru
  • Группу евреев, в том числе маленького мальчика, сопровождают из Варшавского гетто немецкие солдаты 19 апреля 1943 года photochronograph.ru
  • Эсэсовцы добивают расстрелянных евреев после массового расстрела в Mizocz, Украина. В октябре 1942 года photochronograph.ru
  • Анна Франк умерла от тифа в возрасте 15 лет в Берген-Бельзен концентрационном лагере,её посмертно опубликованный дневник сделал ее символом всех евреев, погибших во Второй мировой войне photochronograph.ru
  • Перевозка евреев из Закарпатской области Украины,входящей в 1939 году в состав Венгрии, в Освенцим-Биркена, лагерь смерти в Польше в мае 1944 года photochronograph.ru
  • Czeslawa Kwoka, 14 лет, полячка узница концлагеря Освенцим в 1942 году. В течении 3-х месяцев была убита photochronograph.ru
  • Это куча пепла и костей из 88 военнопленных результат одного дня в концентрационном лагере Бухенвальд недалеко от Веймара в Германии, 25 апреля 1945 года photochronograph.ru
  • Немецкие женщины бывшие сотрудники СС сбрасывают тела своих жертв из автомобилей в братскую могилу. Концентрационный лагерь в Бельзен, Германия, 28 апреля 1945 года photochronograph.ru
  • Немецкая женщина закрывает рукой глаза своему сыну, чтобы он не видел погибших тел 57 русских солдат, которых убили войска СС и бросили в братскую могилу до прибытия американской армии photochronograph.ru
  • Заключенные из концентрационного лагеря Дахау встречают американских солдат в Дахау, Германия photochronograph.ru

27 января отмечается День памяти жертв Холокоста. Холокост в Украине страшней всего проявился во время трагедии в Бабьем Яру.

Из года в год разные политики повторяют, в принципе, одно и то же: "Холокост – наша общая боль, наша память и предостережение". Можно сказать, что это день практически общемирового траура.

Холокост: что это и кто такие жертвы холокоста

Большинство понимает Холокост как массовое истребление евреев во время II Мировой войны, однако в более широком смысле – это нацистами целенаправленное уничтожение представителей всех им неугодных: не только евреев, но и цыган, поляков, советских военнопленных, гомосексуалистов, инвалидов и др.

Откуда название Холокост

Читайте такжеРоссийский политолог спрогнозировал, будет ли большая война между Россией и УкраинойСамо название "holocaust" пошло из Библии, где означало "сжигаемый целиком", "принесение жертвы всесожжения", "всесожжение, жертва всесожжения". В современном языке под этим словом понимается любой акт геноцида.

Этот термин использовался еще до Второй мировой – с 1910-х годов – по отношению к геноциду армян в Османской империи, а также еврейским погромам во время Гражданской войны в Российской империи. По отношению к евреям это слово стали использовать с 1942 года.

В современном мире "Холокост" пишут с прописной буквы, когда речь идет об истреблении евреев нацистами, и со строчной — во всех остальных случаях.

Сколько людей погибло во время Холокоста

Во время Нюрнбергского трибунала было заявлено, что во время Холокоста погибли в Европе 6 миллионов евреев. Однако следует понимать, что полного поименного списка жертв Холокоста не существует, поэтому на самом деле эта цифра может быть намного больше. В частности, больше всего евреев бывшего СССР, по данным исследователей, погибло в Украине: речь идет примерно о 1,5 млн человек.

Одной из самых трагических страниц Холокоста в Украине стала трагедия Бабьего Яра (находится между современными районами Лукьяновка и Сырец в Киеве), где в 1941 году были казнены около 150 тыс. жертв Холокоста: не только евреев, но и цыган, местных караимов и советских военнопленных.

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