Сегодня Украина и весь мир вспоминают жертв Холокоста

Ежегодно 27 января Украина и весь мир вспоминают жертв Холокоста — массового уничтожения евреев нацистами во время Второй мировой войны.

Высшее руководство нашего государство вспомнили о жертвах этой ужасной трагедии ХХ века.

Так, президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости повторения подобных Холокосту преступлений в будущем.

"Украина вместе с цивилизованным миром неподвижно стоит за воплощение идеалов человечности, достоинства и свободы. Помним и меняем мир к лучшему...", – написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "Сегодня мы вспоминаем жертв Холокоста — ужасной трагедии ХХ века. Чтим и храним память о миллионах невинно убитых людей, чтобы страшные события никогда не повторились!".

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в своем Facebook также отметил Международный день памяти жертв Холокоста.

"В Бабьем Яру замучено около 150 тыс. наших сограждан разных национальностей. Миллионы людей уничтожены тоталитарным режимом во времена Голодомора. Все они — наша общая боль, наша память и предостережение. Склоняем головы перед светлой памятью жертв Холокоста", – написал он.

Стоит отметить, Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году провозгласила Международным днём памяти жертв Холокоста дату 27 января — день освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

Слово "Холокост" — греческого происхождения. В буквальном переводе означает "всесожжение". Изначально термин возник в связи с геноцидом армян в начале XX века, позже стал обозначать уничтожение евреев в период существования нацистской Германии.

"Холокост, который привел к уничтожению одной трети евреев и несчитанное количество жертв из числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем народам предупреждением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубежденность", — говорится в резолюции Генассамблеи ООН.

В период Холокоста нацисты преследовали также и другие группы людей, которых считали "неполноценными": цыган, людей с умственными и физическими отклонениями, некоторых славян (поляков, русских и других). Коммунисты, социалисты, Свидетели Иеговы и гомосексуалисты, подвергались гонениям по политическим или поведенческим мотивам.

Украина впервые отметила Международный день памяти жертв Холокоста на государственном уровне в 2012 году в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 5 июля 2011 года "О 70-летии трагедии Бабьего Яра".

В память о шести миллионах евреев, жертв нацизма, воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них: Музно-мемориальный комплекс посвящен жертвам еврейского и других народов, погибшим в Бабьем Яру в Киеве, Музей Яд Вашем в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже, Дом-музей Анны Франк в Амстердаме, Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне, Музей памяти 1,5 млн. еврейских детей в Хиросиме, Музей еврейского наследия и Холокоста в Москве.