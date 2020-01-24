Китайский Новый год 2020 – от поздравлений и гороскопа до примет

Китайский Новый год 2020 – поздравления, восточный гороскоп 2020 и что нельзя делать / 1zoom.ru

Китайский Новый год 2020 – то есть Новый год по лунному календарю 2020 – наступает не 31 декабря, как большинство из нас привыкло. Нет, все те восточные гороскопы, приметы и традиции на Новый год Крысы 2020, которые мы так старательно выискивали в конце года – официально действовать начинают лишь с 25 января.

Именно 25 января 2020 Восток отмечает свой китайский Новый год. Или восточный Новый год – кому как больше нравится.

Накануне полагается навести порядок в делах, в доме и, желательно, в мыслях. Подробнее читайте в нашем материале Как правильно отмечать Китайский Новый год 2020, чтоб деньги водились.

Читайте также25 января – какой сегодня праздник: с Днем студента и Новым годом 2020

Китайский Новый год 2020 – что нельзя делать, приметы

Перед праздником раздают все долги, делают генеральную уборку и сами купаются. Заодно стоит вымыть волосы: по приметам, в первый день после наступления восточного Нового года 2020 нельзя мыть голову – чтобы не смыть все хорошее, что этот год с собой приносит.

26 и 27 января восточные поверья советуют не покупать обувь – чтобы избежать тягот жизни в этом году.

А вот третья приметы у большинства вызовет если не трудности, то, как минимум, неудобства: в первые три для после праздника не делают уборку (чтоб не "убрать" все хорошее) и не пользуются ножами и вилками (чтоб свое счастье не отрезать). Ну, на Востоке едят палочками, так что им с этим делом полегче. А вот у нас суеверным любителям украинского борща придется невесело.

И, конечно, китайский Новый год стараются встретить без ссор и в отличном расположении духа.

Китайский Новый год 2020 – традиции, что делать

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметыНа праздничный стол в этот день непременно подают что-то желтого или оранжевого цвета (чаще всего апельсины). Желтый цвет на Востоке символизирует деньги и процветание. Так что поедая такие блюда, человек буквально напитывается материальным благополучием на год вперед.

Также считается, что богатство в дом притягивают живые цветы.

Чтобы отпугнуть одиночество и привлечь в жизнь любовь – все новогодние украшения должны быть парными.

А традиционным подарком на Новый год в Китае являются деньги в красном конверте. Красный – цвет удачи и счастья. Так что красных атрибутов Нового года в Китае хватает – от фонариков до костюмов драконов.

Гороскоп на 2020 – восточный по дате рождения и китайский по году рождения

В 2020 год восточный гороскоп удачу принесут золотой, зеленый и синий цвета, еще числа, в которых есть цифры 2 и 3 (32, к примеру), а также лилии или африканские фиалки.

Фаворитами года станут Крыса и Бык. Подробнее читайте в нашем материале Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи.

Китайский гороскоп по знакам Зодиака 2020 велит работать, работать и снова работать – к себе, к жизни, с родней и любимым человеком. Гороскоп на 2020 год для каждого знака Зодиака читайте в нашем материале Как избежать ловушек – Восточный гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака.

Китайский Новый год 2020 – поздравления

Поздравления с китайским Новым годом:

Новый год границ не знает,

Не страшна ему стена,

И Китайский Новый год

Отмечает вся страна.

Мы за стол все дружно сядем

И шампанского нальем,

И пусть Новый год китайский,

Для себя мы счастья ждем.

Пусть для нас он будет добрым,

Пусть удачу принесет,

Пусть любви, добра и счастья

Хватит нам на целый год.

***

Пускай этот Новый 2020 год станет для вас копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

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Поздравление с новым годом на китайском с транскрипцией – русскими буквами:

Wo zhu ni xin nian (Во чжу ни синь нянь) – С Новым годом!

Синь нянь юйкуай – Радостного Нового года.

Чжу синь нянь куай юй – Желаю счастливого Нового года!

***

Пожелания на Новый год:

С Китайским Новым Годом

С душой приветствую сейчас.

Пускай хрустальным небосводом

Любовь укроет нынче Вас.

Пускай утроится достаток,

Забота, ласка не покинут пусть.

Путь в жизни Вашей был чтоб гладок,

Не повстречать чтоб там вовеки грусть.

***

С Новым годом! В руки — счастья

И здоровья на порог,

Самых ярких в жизни красок,

Ну, и с денежкой мешок!

Напомним, только лучшие поздравления с Новым годом 2020 подобрал Главред на праздник в материале Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные.

Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в нашей подборке к наступающему празднику 31 декабря.

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