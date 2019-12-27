Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи

Восточный гороскоп 2020 по годам – гороскоп Крысы, Быка и остальных

2020 год – Год Белой Металлической Крысы.

Это год тех, кто родился в 1924 году и далее – в 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

В этот год счастливыми цветами считаются золотой, синий и зеленый. Удачу принесут числа, в которых есть цифры 2 и 3 (23, к примеру), а в доме или на рабочем столе лучше держать лилию или африканскую фиалку – это счастливые цветы года.

И сразу уточним, что китайский Новый год 2020 отгуляют только 25 января 2020 года. Тогда хозяйка года – Белая Крыса – и вступит в права свои.

Главред узнал, каким будет восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам рождения.

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Восточный гороскоп на 2020 год – общие рекомендации

Гороскоп 2020 советуют быть экономным и бережливым, не отказывать себе в романтике и ставить на первое место семью и работу. Именно это станет поощрят Крыса в наступающем новому году.

Восточный гороскоп по годам рождения

Восточный гороскоп на 2020 год – Крыса

Перед Крысой открываются отличные возможности во всех сферах. Осталось выбрать, к чему прикладывать усилия.

Здоровье: нужно гнать от себя хандру, поберечь позвоночник и суставы во время физических нагрузок.

Финансы: стоит быть осторожнее с большими тратами, расточительство и кредиты будут лишними в этом году.

Любовь: у уже замужних Крыс всё будет романтично и приятно, а вот незамужним в поисках пары придется побегать и поволноваться.

Восточный гороскоп на 2020 год – Бык

Белая Крыса благоволит Быку, так что он смело может смотреть на жизнь с оптимизмом.

Читайте также"Видевший сквозь время" Мессинг назвал самые уникальные знаки ЗодиакаЗдоровье: не стоит пренебрегать визитами к врачу, занимаясь самолечением. Летом есть риск отравления и даже гастрита.

Финансы: есть вероятность вернуться на старую работу или на старую должность, главное – не прогадать в зарплате, заранее оговорив все нюансы в партнерами или начальством.

Любовь: велик шанс встретить свою любовь, так что стоит почаще смотреть по сторонам. В семейных отношениях стоит чаще идти на компромиссы и быть помягче.

Восточный гороскоп на 2020 год – Тигр

Тиграм стоит быть начеку. Возможно, свои интересы доведется отстаивать.

Здоровье: всё будет отлично, если не переохлаждаться и не переедать. Ведь главную опасность таят обострения холецистита, простуды и ангины.

Финансы: скорее всего придется искать подработку, то есть дополнительный источник дохода. Впрочем, с финансами все будет хорошо, если засунуть лень подальше.

Любовь: в личной жизни все будет бурно и страстно. Главное – чтобы амуры не сказывались на работе, тогда всё будет зашибись.

Восточный гороскоп на 2020 год – Кролик

Для Кроликов 2020-й станет годом перемен. Причем сразу в нескольких сфенррах.

Здоровье: визиты к врачу, если что-то беспокоит, откладывать не рекомендуется. В зоне риска – ЖКТ.

Финансы: стоит прислушиваться к советам друзей и родни, есть шанс, что удачную бизнес-идею удастся почерпнуть именно из подобных разговоров. Также стоит прислушиваться к своей интуиции и лично контролировать свои финансы.

Любовь: на любовные отношения могут повлиять денежные вопросы. В этом случае придется сражаться на два фронта. Главное – не игнорировать один в пользу другого, тогда все разрешится благополучно.

Восточный гороскоп на 2020 год – Дракон

Год будет, как американские горки – с белыми взлетами и черными падениями. Стоит запастись терпением и сформировать правильный – философский, мол, и это пройдет – настрой.

Здоровье: чтобы и на любовь, и на работу хватило сил – нужно питаться полноценно, двигаться побольше и не хандрить.

Финансы: придется много работать (возможно даже на разных работах), чтобы хватало не только на хлеб, но и на желанную икорку к нему. Главное – осваивать новые знания и вовремя притормаживать, чтоб не заработать вместе с деньгами еще и проблемы со здоровьем.

Любовь: кандидатов на обладание руки и сердца будет достаточно, при выборе единственного стоит довериться своей интуиции.

Восточный гороскоп на 2020 год – Змея

Отсидеться у кого-то за спиной не получится. Чтобы добиться благосклонности Крысы – придется на деле демонстрировать ей свое трудолюбие и постоянно развиваться.

Читайте такжеБожий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку ЗодиакаЗдоровье: тщательно стоит отслеживать любые боли в желудке или суставах, не затягивая с обследованиями.

Финансы: хорошо пойдут новые проекты – но лишь при наличии четко расписанного бизнес-плана.

Любовь: стоит смотреть на дела, а не на слова. Последние могут быть брошены с горяча – их стоит просто пропустить мимо ушей.

Восточный гороскоп на 2020 год – Лошадь

От новых знакомств будет мало толку – но и вреда тоже. Отдыхать в этом году лучше вместе с кем-то из родни или очень близким человеком.

Здоровье: главное – вовремя и достаточно отдыхать, от переутомления в этом году все проблемы.

Финансы: в этой сфере всё будет отлично, но место работы менять не рекомендуется. За заработанные тысячи слишком рьяно держаться не стоит: их лучше вкладывать в новые проекты или хотя бы на депозит.

Любовь: при выборе партнера стоит обращать внимание на его характер, а не внешность, это залог любовного успеха. Ну и инициативу придется проявить первым.

Восточный гороскоп на 2020 год – Коза

Возможны резкие перемены, причем не всегда позитивные. Помогут не упасть духом и преодолеть "кочки судьбы" друзья и близкие люди. Главное – не закрываться и быть с ними искренним.

Здоровье: стоит поработать над своим весом, заменив походы в курилку походами в спортзал. И хотя бы пытаться придерживаться здорового режима.

Финансы: авантюры и махинации Козе в этом году противопоказаны. Зарабатывать стоит максимально честными путями. Возможен карьерный рост.

Любовь: счастливыми и гармоничными будут лишь те отношения, в которых партнеры искренни. Любые недомолвки и утаивания грозят обернуться слезами и скандалами. У одиноких Коз велика вероятность не только свадьбы, но и рождения малыша уже в этом китайском году.

Восточный гороскоп на 2020 год – Обезьяна

Трудности в работе компенсируются победами на любовном фронте. Залог успеха – стать серьезнее и ответственнее.

Здоровье: чтобы здоровье не подводило – придется стать адептом ЗОЖ. Пробежки на свежем воздухе, плавание и диета пойдут организму на пользу.

Финансы: новые связи пойдут на пользу, а вот со старыми коллегами возможны терки. Стоит всё тщательнее планировать и не влезать в долги (не только финансовые, но и связанные с обещаниями и рабочими обязательствами).

Любовь: поиск идеальной половинки затянется, но сам процесс доставит немало удовольствия. Главное – не отчаиваться и почаще приглядываться к окружающим.

Восточный гороскоп на 2020 год – Петух

Неприятности могут доставить конкуренты. Но если поднапрячься, то удастся щелкнуть их по носу.

Здоровье: в спортзале лучше заниматься с тренером – во избежание травм. Также стоит внимательно следить за своим иммунитетом.

Финансы: расслабиться не получится, но в самые сложные моменты можно смело положиться на родственников – они не подведут.

Любовь: дружба может перерасти в роман – как, впрочем, и наоборот. Возможно, не стоит искать идеал, а поискать кого-то попроще.

Восточный гороскоп на 2020 год – Собака

Ко всем делам стоит подходить вдумчиво. Особых перемен ждать не стоит – как и стремиться к ним. И в целом год пройдет хорошо.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков ЗодиакаЗдоровье: болячки могут обостриться из-за халатного отношения к себе и зашлакованности организма. Так что стоит заняться очищением организма и общим оздоровлением.

Финансы: хорошие перспективы у владельцев частного, своего, бизнеса. Но в этом году стоит меньше доверять в денежных вопросах: авансы брать заранее, долгосрочных контрактов не заключать и от авантюр держаться подальше.

Любовь: стоит держать агрессию под контролем. И поменьше критики в личных разговорах! Вероятны судьбоносные встречи.

Восточный гороскоп на 2020 год – Свинья

Залогом успеха станет уверенность в себе и инициативность. Для усердных Свиней выдержать испытания года Крысы с честью не составит излишнего труда.

Здоровье: побольше физических упражнений и витаминов, поменьше стрессов и негативных людей – вот рецепт здоровья в 2020 году.

Финансы: в год Крысы стоит слушаться начальства, а прежде чем менять специализацию – изменить внутренний мир. Основные траты пойдут на семью и дом.

Любовь: главная встреча наиболее вероятна осенью. Гороскоп Кабана на 2020 год сулит долгожданные отношения уже почти отчаявшимся одиночкам. Главное – позволить себе быть сентиментальнее, а к поиску относиться легче.