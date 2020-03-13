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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство

13 марта 2020, 14:47

В 20 лунный день Скорпионам грозит убыточные предложение.

Завтра Козерогов могут обольстить – Гороскоп на 14 марта 2020 года
В праздничный день Козерогов могут обольстить / Reuters

В Международный день числа Пи – суббота, 14 марта (20 лунный день), Козерогов могут обольстить, а Рыбам и Близнецам насулили судьбоносное знакомство.

Овны, Львы и Девы могут закрутить короткий роман, а Стрельцам грозят травмы и проблемы со здоровьем.

О чем предупреждает гороскоп на завтра всех знаков Зодиака

Что спрогнозировано водным знакам

Гороскоп на 14 марта 2020 года – Рыбы

Очень сложные вопросы лучше пока не решать. Найдите время для друзей. Будьте в форме – есть шанс встретить человека, который изменит вашу судьбу. Постарайтесь быть очень сдержанными.

Гороскоп на 14 марта 2020 – Скорпион

Если хотите достичь высот, не откладывайте дела на будущее – возьмитесь за них сейчас. Дотошно изучайте предложения, чтобы не понести финансовые потери.

Гороскоп на завтра – Рак

В очень сложной ситуации можете рассчитывать на помощь друга. В праздник можно побаловать себя, возможно, вы давно положили глаз на какую-то вещь, но до сих пор ее не купили.

Что спрогнозировано огненным знакам

Гороскоп на 14 марта 2020 года – Овен

Можете найти время для увеличения контактов, но помните, что старый друг лучше новых двух. Постарайтесь отдавать родным больше внимания и тепла.

Гороскоп на 14 марта 2020 – Стрелец

Лучше меньше говорить и больше делать. Постарайтесь уберечь себя от травм и отравлений – откажитесь от экстрима и подозрительных продуктов.

Гороскоп на завтра – Лев

Кто-то может вам вскружить голову, но, скорее всего, увлечение скоро "засохнет". К вам могут тянуться люди, которые не достойны вашего внимания.

Что спрогнозировано земным знакам

Гороскоп на 14 марта 2020 года – Дева

Уделите время коллегам, возможно, общение будет очень приятным. Прихорошитесь и вас не обделят вниманием представители противоположного пола.

Гороскоп на 14 марта 2020 – Телец

Опирайтесь на разум, а не на эмоции. Истерики ни к чему хорошему не приведут. Можно взяться за новые дела, но не забывайте о рисках.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогов могут обольстить, но вскоре дурман выветрится, и представители этого знака все расставят по своим местам. Не верьте никому на слово, желательно все проверять.

Что спрогнозировано воздушным знакам

Гороскоп на 14 марта 2020 года – Водолей

Могут навалиться разные неприятности, в общении с родными возможно недопонимание. Постарайтесь тушить конфликты – включайте "юмор".

Гороскоп на 14 марта 2020 – Близнецы

Одинокие Близнецы могут найти вторую половинку во время путешествия. Постарайтесь не тратить время на людей, которые ничего хорошего не могут привнести в вашу жизнь.

Гороскоп на завтра – Весы

Найдите время для приятных занятий. Берегите ценные вещи. Есть шанс построить новые отношения.

Что посоветовал всем знакам Зодиака на День числа Пи астропсихолог Александр Бабич

"...нужно обязательно обратить внимание на свое здоровье", – написал эксперт для Главреда.

Александр Бабич посоветовал завтра обратить внимание на свое здоровье – Гороскоп на 14 марта 2020 года
Александр Бабич посоветовал 14 марта обратить внимание на свое здоровье / УНИАН

Ранее был астролог Влад Росс поделился гороскопом на март 2020-го для всех знаков Зодиака. Эксперт предупредил, что на протяжении месяца с неудачами могут столкнуться Овны, Раки, Близнецы и Козероги.

Гороскоп 2020 Зодиак Александр Бабич
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