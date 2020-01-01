Как правильно отмечать Китайский Новый год 2020, чтоб деньги водились

Китайский Новый год 2020 – что нужно знать – приметы на деньги и удачу / 1zoom.ru

Китайский Новый год наступает отнюдь не 31 декабря. То есть китайцы отметят его и в ночь на 1 января – но сам китайский Новый год 2020 вычисляется по новолунию (второе после зимнего солнцестояния).

Так что вопрос, когда китайский новый год, уже предопределен – в этом году восточный Новый год для большинства стран придет 25 января 2020 года. Произойдет это в 05:03 по пекинскому времени – или в 23:03, то есть вечером 24 января по времени Киева. Для Пекина это будет уже 4718-й Новый год.

Впрочем, китайцы по своей традиции праздновать закончат спустя пятнадцать дней после своего Нового года. На китайский Новый год 2020 выходные в Китае продлятся с 24 по 29 января, а вот само празднование затянется до 10 февраля включительно.

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2020 – год кого

Символ 2020 года по восточному календарю – Крыса. Стихия ее – Металл, а главный цвет года – белый.

Китайский Новый год – как подготовиться

Чтобы спрятаться от неприятностей прошлого года, не прихватив их случаем с собой в год нынешний – китайцы везде развешивают украшения красного цвета.

Красный не только защищает – это еще и символ денег и богатства на Востоке.

Поэтому деньги в подарок на Новый год (а это самый распространенный подарок на Новый год в Китае) дарят непременно в красном конверте.

Красные фонарики – из этой же серии: чтоб зло отпугнуть и богатство привлечь.

Еще один непременный этап подготовки к празднику – генеральная уборка. Ее делает каждая азиатская семья – тем самым освобождая в своей жизни место для счастья и убирая из нее любые неудачи.

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Китайский Новый год – как празднуют

Праздничный стол накрывают богатый и сытный: тут тебе и рыба, и мясо, и традиционные пельмени (цзяоцзы) как символ рождения сыновей (самое популярное пожелание на Востоке). За стол принято садиться всей семьей, так что в этот день дом ломиться от родни.

Завершается праздничная ночь фейерверками и петардами. Это еще один способ отпугнуть злые силы от дома – и привлечь добрые.

Друзей и дальнюю родню поздравляют уже на второй день нового года.

Помимо денег дарят также парные предметы как символ единства и семейной гармонии, обмениваются мандаринами (ты два подарил – и тебе два в ответ презентовали) как символ богатства и денег.

В городах проходят фестивали и иные гуляния с традиционными танцами льва и дракона.