Усекновение главы Иоанна Предтечи: что и почему нельзя делать в этот день

Саломея с головой Иоанна Крестителя. Караваджо

Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник 11 сентября, который занимает в христианстве особое место.

Само собой, что и традиции праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи имеет особые.

Начать с того, что это последнее великое торжество церковного года: с 14 сентября начинается уже новый церковный год.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно есть – обильное постное застолье

Начнем с того, что в праздник Усекновения 2019 особо верующие люди держат строгий пост (под запретом не только молочно-мясные продукты, но и рыба). У праздника даже есть еще одно название – Иван Постный.

С одной стороны, это делается в память о пышном пире, на котором Саломея обменяла свой танец на голову пророка. Дабы не уподобляться гостям-язычника, на забаву которым и была представлена голова святого Иоанна – христиане и постятся в этот день. Таким образом они как бы отказываться быть "сообщниками чревоугодия Ирода и гостей на пиру его".

С другой стороны, с древних времен люди верят: если на Усекновение поститься "от креста до креста" (неделю до и неделю после праздника), а непосредственно в этот день вкушать лишь хлеб (пшеничный или кукурузный) и воду – то загаданное в этот день желание с Божьей помощью непременно сбудется.

При этом Усекновение главы Иоанна Предтечи – это все-таки праздник, поэтому в этот день собирается обильное постное застолье. Впрочем, на стол не подают:

арбузы,

яблоки,

виноград,

груши,

чеснок,

лук – в общем все фрукты и овощи шаровидной формы, напоминающие голову.

Также в этот день не пьют вина, так как оно ассоциируется с кровью.

Можно приготовить каши, пироги продолговатой, но не круглой формы, блюда из грибов, кабачков и баклажанов (тем более, что сейчас для них самая пора), салаты из огурцов, кисель и пр. Приправлять еду разрешается лишь растительным маслом.

Читайте такжеЧто и как лучше всего приготовить из грибов в пост: подборка видеорецептовПриготовить блюда на праздничный стол лучше заранее, так как существует еще одна интересная традиция на Усекновение главы Иоанна Предтечи – отказ от использования ножа. То есть в этот день стараются вообще не брать в руки колюще-режущих предметов. Даже хлеб ломают руками, как вариант – можно купить уже нарезанный.

"Кто на Усекновение ножом воспользуется, тот сам без головы останется", – говорят в народе. И стараются не брать ножа в руки в этот день, особенно для нарезки чего-то круглого (напоминающего голову, например, капусты).

Еду на стол не подают на круглых тарелках: на таком круглом блюде носили после казни отрубленную главу Иоанна Предтечи.

На Усекновение главы Иоанна Предтечи – приготовление угощений для нищих считалось обязательным. Несостоятельный люд не только одаривали едой, но и звали к столу.

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Праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать

Помимо запретов в еде и на пользование ножом на Усекновение, 11 сентября, нельзя:

петь и танцевать – это страшный грех из-за танца Саломеи;

работать в огороде и по дому – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.

В праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи священники также не проводят обряды венчаний.