Усекновение главы Иоанна Предтечи: что и почему нельзя делать в этот день

10 сентября 2019, 06:39

Праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи имеет немало особых традиций и примет.

Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – традиции праздника 11 сентября
Саломея с головой Иоанна Крестителя. Караваджо

Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник 11 сентября, который занимает в христианстве особое место.

Само собой, что и традиции праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи имеет особые.

Начать с того, что это последнее великое торжество церковного года: с 14 сентября начинается уже новый церковный год.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно есть – обильное постное застолье

Начнем с того, что в праздник Усекновения 2019 особо верующие люди держат строгий пост (под запретом не только молочно-мясные продукты, но и рыба). У праздника даже есть еще одно название – Иван Постный.

С одной стороны, это делается в память о пышном пире, на котором Саломея обменяла свой танец на голову пророка. Дабы не уподобляться гостям-язычника, на забаву которым и была представлена голова святого Иоанна – христиане и постятся в этот день. Таким образом они как бы отказываться быть "сообщниками чревоугодия Ирода и гостей на пиру его".

С другой стороны, с древних времен люди верят: если на Усекновение поститься "от креста до креста" (неделю до и неделю после праздника), а непосредственно в этот день вкушать лишь хлеб (пшеничный или кукурузный) и воду – то загаданное в этот день желание с Божьей помощью непременно сбудется.

При этом Усекновение главы Иоанна Предтечи – это все-таки праздник, поэтому в этот день собирается обильное постное застолье. Впрочем, на стол не подают:

  • арбузы,
  • яблоки,
  • виноград,
  • груши,
  • чеснок,
  • лук – в общем все фрукты и овощи шаровидной формы, напоминающие голову.

Также в этот день не пьют вина, так как оно ассоциируется с кровью.

Можно приготовить каши, пироги продолговатой, но не круглой формы, блюда из грибов, кабачков и баклажанов (тем более, что сейчас для них самая пора), салаты из огурцов, кисель и пр. Приправлять еду разрешается лишь растительным маслом.

Читайте такжеЧто и как лучше всего приготовить из грибов в пост: подборка видеорецептовПриготовить блюда на праздничный стол лучше заранее, так как существует еще одна интересная традиция на Усекновение главы Иоанна Предтечи – отказ от использования ножа. То есть в этот день стараются вообще не брать в руки колюще-режущих предметов. Даже хлеб ломают руками, как вариант – можно купить уже нарезанный.

"Кто на Усекновение ножом воспользуется, тот сам без головы останется", – говорят в народе. И стараются не брать ножа в руки в этот день, особенно для нарезки чего-то круглого (напоминающего голову, например, капусты).

Еду на стол не подают на круглых тарелках: на таком круглом блюде носили после казни отрубленную главу Иоанна Предтечи.

На Усекновение главы Иоанна Предтечи – приготовление угощений для нищих считалось обязательным. Несостоятельный люд не только одаривали едой, но и звали к столу.

Читайте такжеРождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

Праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать

Помимо запретов в еде и на пользование ножом на Усекновение, 11 сентября, нельзя:

В праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи священники также не проводят обряды венчаний.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник православие приметы традиции Иоанн Предтеча Усекновение главы Иоанна Предтечи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:01
Порошенко упорно продолжает гадить, желая Украине все просрать
06:50
Скандал в России: стадион в Калининграде уходит под землю
06:48
Адвокат назвал возможных участников следующего обмена пленными между Украиной и РФ
06:39
Усекновение главы Иоанна Предтечи: что и почему нельзя делать в этот день
06:18
Доктор Комаровский назвал лучший способ начать закалять горло
05:54
Чего ждать от Путина после обмена пленными мнение
05:29
Атака Нибиру: астероид с "усами" проломает Землю 3 октября - уфологи
05:05
Французское каре – модная стрижка 2019-2020, способная изменить жизнь – 30 фото Фото Видео
04:47
"Хорошая попка": звезда Хэллбоя без трусов завела сеть интимным фото
04:36
Врачи рассказали о пользе водки
04:01
Бюджетная ночь не повторится: в Слуге народа решили изменить "правила игры" Видео
03:20
Полный разврат: женщина "спалила" любовника на сексе со своей юной дочерью
02:31
Синоптик назвал особенность сентября 2019 Видео
01:31
Ученые высчитали идеальный размер пениса
00:45
Эксперт развенчала мифы о питании Видео
00:08
iPhone 11: смотреть онлайн презентацию Apple и что известно об айфоне 2019 Видео
00:01
СМИ выяснили, кто заплатил за наделавшее шуму интервью Зеленского Видео
09 сентября, понедельник
23:45
Обмен пленными: в чем ловушка Кремля и что РФ сделает с Цемахом — адвокат Видео
23:17
"Минск станет столицей США": Лукашенко назвал четкие сроки Видео
22:54
Трамп пообещал помогать в переговорах России и Украины Видео
22:44
Жуткое горе: Валерия потеряла сына от Пригожина
22:26
Из-за Украины Конгресс США начал расследование против Трампа Видео
21:55
Зеленский встретится с президентом Финляндии
21:39
Путин признался, чего потребовал от Зеленского по Донбассу Видео
21:18
"Переговоры ведутся": Денисова рассказала о втором этапе обмена пленными
21:03
Солистка Kazka голая в ванной показала грудь
21:02
Атака пришельцев: астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
20:45
Рябошапка анонсировал скорые "изысканные посадки" топ-чиновников
20:35
Запретная любовь: парень угодил за решетку за секс и съемки порно с малолетней школьницей
20:31
В Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска Видео
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:24
Покушение на тернопольского ректора: полиция показала первое видео с подозреваемым Видео
20:20
Влад Яма высказался о результатах 3 выпуска Танці з зірками 2019 Видео
20:08
"Эти будут по 1100?": глава УЗ собрался лишить украинские поезда "самого дорогого" Видео
19:53
Марадона вернулся: легендарный тренер возглавил аргентинский клуб
18:56
Будут повышать: Рябошапка озаботился зарплатой прокуроров Видео
18:54
В Le Figaro объяснили, почему назвали Киев "российским"
18:53
Пускали электрический ток: Карпюк рассказал о жутких пытках, которые он перенес в российской тюрьме
18:42
Монако — лидер по выручке с продаж футболистов за последние девять лет
18:28
На малой родине Зеленского переполох: в мэрии Кривого Рога обыски
18:12
Вдохновленная обменом пленными Франция жаждет "нормандской встречи" немедля Видео
18:01
"П*здец, письки": Бузова случайно показала лишнего на интимном фото
17:58
В Газпроме заявили о готовности сделать скидку на газ для Украины
17:20
Брат мэра Ивано-Франковска попал в смертельное ДТП
17:16
ВКонтакте снова работает в Украине: россияне нашли способ обойти запрет Видео
16:54
Отношения Украины и России: Лавров назвал условие для улучшения
16:54
С ними Путин и Макрон: президент Франции приедет в Москву на День Победы
16:19
Прокуратура Крыма наступает: Сенцова и Кольченко в покое не оставят Видео
16:07
Под Киевом пьяный прокурор "по понятиям" стал выяснять отношения с полицией Видео
16:01
Манчестер Сити первым потратил миллиард евро на текущий состав
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять