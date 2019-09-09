Усекновение главы Иоанна Предтечи: когда отмечается и почему это праздник

Усекновение главы Иоанна Предтечи. Икона / Правмир

Православные праздники в сентябре 2019 насчитывают всего три великих дня. Это Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Первые два особо популярны и любимы в народе. Причем у праздника Усекновения еще и весьма интересная, довольно пикантная как для высокоморальной Библии, история. А заодно весьма своеобразные запреты, если глянуть, что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: когда, какого числа отмечается

Дата праздника не сдвигается и не переносится: он всегда чествуется православными 11 сентября. Так что Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019 пройдет уже в эту среду.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: в чем вина Саломеи

Иоанна называют Предтечей потому, что предшествовал он самому Спасителю, то есть готовил людей к его приходу и принятию веры в Него. А Крестителем Иоанна прозвали, ведь тот крестил самого Христа. Случилось это в водах Иордана.

Точно неизвестно, кто отрубил голову Иоанну Крестителю – зато известно, почему и кто спровоцировал это решение. Причем иудейская царевна Саломея тут выступала лишь орудием в руках своей матери Иродиады. Царице не по нраву пришлось, что Иоанн публично обличал ее связь с царем Галилеи Иродом, который ее покойному мужу приходился родным братом.

Читайте такжеСвященник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работатьДля иудеев такой союз в те времена был едва ли не сродни инцесту. Так что Иоанну Крестителю было за что обличать "злочинну владу".

В итоге Иродиада подговорила дочь попросить у Ирода в обмен на свой обворожительный танец голову Иоанна Крестителя. По одной из версий, Ирод противился такой просьбе, но не смог нарушить данного Саломее слова царского. А по другой – полюбовник Иродиады и сам мечтал избавиться от ревностного поборника царского морали Иоанна, так что с радостью ухватился за представленный повод. Подробнее об истории праздника мы писали ранее.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему это праздник

Усекновение главы Иоанна Предтечи – событие скорбное, однако же церковь отмечает его как праздник.

Священники поясняют: Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается как праздник, так как призван напомнить всем верующим о необходимости говорить и жить по правде. Даже пред лицом смертельной опасности. Как до последнего своего вздоха жил Креститель: по преданию, даже после казни отрубленная глава Иоанна Предтечи, пронесенная Саломеей на блюде перед всеми гостями Ирода, продолжала обличать грешного царя и его любовницу.

А, учитывая, что палачи Иоанна и сами плохо кончили (и Саломея, и ее мать Иродиада с Иродом), то праздник Усекновения – это также в какой-то мере и праздник торжества справедливости и воздаяния по заслугам.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: традиции

Главные народные традиции в Усекновение главы Иоанна Предтечи – отказ от использования ножа в память о том, как умер пророк, и строгий пост, дабы не стать "сообщником чревоугодия Ирода и гостей на его пиру". В этот день под запретом даже рыба.

Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУЕще одна интересная традиция праздника Усекновение – отказ от всего красного и круглого: не готовят блюда с красными и круглыми овощами и фруктами в составе (тот же борщ из-за свеклы и томатов, в частности), и даже просто не подают круглых тарелок на стол. Оттого, что красный цвет ассоциируется с кровью Крестителя, круглое и шарообразное – с формой его усеченной главы и формой блюда, на котором эту голову затем носили на потеху публике.

Подробнее о том, что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи, а что можно делать, мы расскажем позднее.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: молитва

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающего нам велию милость.