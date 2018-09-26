Что означает праздник Воздвижения Креста Господня и почему надо бояться змей в этот день

26 сентября 2018, 14:43

"Главред" узнал приметы и традиции дня.

Церковь
Воздвижение Креста Господня-2018: что нельзя делать / УНИАН

Уже завтра, 27 сентября, православные празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – в память обретения Креста Господня, на котором был распят Христос. В православной Церкви это один из 12 самых важных праздников.

Праздник получил свое название благодаря церковному обычаю воздвигать крест во время богослужения.

Воздвижение Креста Господня: история праздника

Точная дата обретения Честного Креста неизвестна. Зато известно, кому христиане обязаны этой находкой. По преданию, крест нашла мать императора Константина – равноапостольная Елена. И произошло это, по-видимому, в 325 или 326 году.

Воздвижение Креста Господня: что нужно делать

В этот праздник принято ходить в храм, чтобы молиться о здоровье и благополучии. При этом в церкви нужно купить три свечи. Ими затем, читая молитву, крестят углы в доме. Также наносят крест и на входные двери.

Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать

У этого праздника есть ряд запретов:

  • нельзя работать – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать – исключение делается лишь для неотложных дел: уход за детьми и домашними животными и т.п.;
  • нельзя начинать новое дело – толку из этого никакого не выйдет;
  • нужно держать строгий пост: не вкушать пищу животного происхождения (включая "молочку" и яйца) и не употреблять алкоголя, пище заправляют только растительным маслом;
  • нельзя ругаться и ссориться;
  • держать дверь открытой: считается, что это день, когда змеи выползают из нор и ищут место для зимовки – и могут заползти на зимовку в дом;
  • не принято в этот день свататься к девушке;
  • ходить в лес – чтобы нечисть и аспиды не утащили в свои норы.

Воздвижение Господне: приметы

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь-2018: запреты, традиции и приметыСчиталось, что Воздвижение – это последний день бабьего лета, и после него тепла уже ждать не стоит. Есть даже поговорка: "На Воздвижение кафтан с шубой сдвинулись, шапка надвинулась" – то есть наступают холода.

В старину говорили, что на Воздвижение медведь уже ложится в берлогу, змея заползает в нору, а птицы летят на юг.

Приметы 27 сентября:

  • с Воздвижения осень к зиме сдвигается;
  • кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится. А кто на Воздвижение пост не держит – на того семь грехов воздвигнутся;
  • если в этот день холодный северный ветер дует, то предстоящее лето будет жарким;
  • в Сдвиженье Леший гуляет: кто в лес пойдет, тот дорогу назад не найдет;
  • в Воздвижение с поля последняя копна движется.

Что означает праздник Воздвижения Креста Господня

Как пояснил настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел, Церковь чествует Крест, на котором погиб Христос, так как именно на нем "совершилось спасение каждого из нас".

Воздвижение Креста Господня: икона

В народе эту икону наделяют чудотворными способностями. Прежде всего икона Воздвижения Креста Господня помогает вылечить:

  • бесплодие;
  • зубную боль;
  • хронические мигрени;
  • болезни костей и суставов.

Воздвижение Креста Господня: молитва

Воздвижение Креста Господня. Икона
Воздвижение Креста Господня. Икона

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего.

***

Приидите, христоименитии людие, составим похвалу Честному Кресту, на нем же Христос, Царь славы, руце распростер, возведе нас на первое блаженство, из негоже низпадохом прелестию змиевою. Ты же, о пресвятый Кресте, яко имеяй присущую тебе силу Распятаго Христа, спасай и сохраняй от всяких бед любовно зовущия ти: Радуйся, Честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

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