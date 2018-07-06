Рождество Иоанна Предтечи-2018: что нельзя делать в этот день

Пока простой народ будет праздновать Ивана Купала-2018, верующие люди будут отмечать один из величайших православных праздников – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Если проще – то Рождество Иоанна Предтечи.

"Главред" выяснил приметы и традиции этого дня.

Рождество Иоанна Предтечи: традиции

Считалось, что если в первой половине дня 7 июля несколько раз искупаться в водоеме, то это смоет все недуги.

Дабы не разгневать Бога, овощи круглой формы в этот день на огороде принято собирать с молитвой: у селян раньше они ассоциировались с главой Иоанна Предтечи (как мы помним, Пророк казнили, отрубив ему голову).

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Также существовало поверье, что если по дороге за человеком увяжется белая собака – прогонять ее ни в коем случае нельзя. И если пес довел человека до самого дома, то животное непременно нужно впустить внутрь, так как она принесет в дом удачу и благополучие. В народе верили, что в образе этого животного праведных людей благословляет на лучшую жизнь сам Иоанн Креститель.

Рождество Иоанна Предтечи: приметы

Если на Ивана сильная роса – считается, что это сулит хороший урожай огурцов.

Множество звезд на небе этой ночью предвещали добрый лесной урожай.

Также в старину верили, что если на Рождество Иоанна Предтечи пойдет дождь, то через пять дней будет солнечно. А сам дождь на праздник считался благодатным.

Рождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

Теперь о запретах на праздник. На Рождество Иоанна Предтечи нельзя:

вкушать мясо и молочные продукты, так как еще продолжается Петров пост-2018 – однако дозволяется есть рыбу;

заниматься работой по дому – как и в любой другой религиозный праздник нужно посвятить помыслы Богу и духовному просвещения, сходить в церковь, помолиться;

ссориться и скандалить;

пользоваться ножом – особенно при нарезании круглых овощей и фруктов (капусты, яблок и т.п.) – так можно взять на себя все грехи убийц Иоанна Предтечи. Это поверье опять-таки связано с тем, какую смерть принял Пророк.

Кроме того, верующим людям лучше воздержаться от веселья в этот день.

По одной из версий, Иван Купала — это славянский Иоанн Креститель. Поэтому не стоит удивляться, что основная часть купальских обрядов связана как раз с водой, огнем и травами. "Главред" уже писал об обрядах и традициях на Ивана Купала, а также что нельзя делать на Ивана Купала.

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