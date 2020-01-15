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15 января – какой сегодня праздник: что делать в Сильвестров день

15 января 2020, 00:19

15 января чествуется преподобный Серафим Саровский, молитва которому помогает выйти замуж и забеременеть.

15 января – праздник Серафима Саровского: что нельзя делать и что делать для замужества, приметы
15 января – праздник Серафима Саровского: что нельзя делать и что делать для замужества, приметы / 1zoom.ru

15 января 2020 – сегодня праздник деревьев и петухов-родителей таинственных василисков.

Из серьезных праздников стоит упомянуть День образования Следственного комитета РФ.

В Египте День посадки деревьев и День международного признания Хорватии. А в Иордании нынче День дерева.

По народному календарю, 15 января – Сильвестров день, или Куриный праздник.

15 января: праздник церковный

15 января православная церковь вспоминает преподобного Серафима Саровского.

Читайте такжеМихайлово чудо: какие молитвы читать на замужество и от сил злаСерафим Саровский – в чем помогает? К лику святых его причислили за многочисленные случаи исцеления, в том числе уже после смерти преподобного (чудесные исцеления фиксировались после посещения его могилы). Мощи Серафима Саровского покоятся ныне в Серафимо-Дивеевском женском монастыре.

Люди говорят, что Серафим Саровский помогает удачно выйти замуж и забеременеть – надо только искренне молиться святому. Также бывает мнение, что масло Серафима Саровского (освященное его святыми мощами) помогает больным, а сам он – в торговых делах.

Поста нет.

Серафим Саровский – молитва о замужестве

О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме! Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих.

Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру Православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойным быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления; ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый, буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь!

Акафист Серафиму Саровскому

15 января: приметы

Есть такие приметы 15 января на погоду:

  • если оба рога месяца ярки и остры – к ветру, если круты – к морозу, отлогие – к ненастью;
  • сороки у домов летают – к вьюге;
  • вечером облака на небо наползли или петух вдруг запел – к перемене погоды;
  • а если петух рано утром запел – к оттепели.

15 января: что нельзя делать, а что нужно

По поверьям, именно на Куриный праздник черный петух семи лет отроду откладывал яйцо, из которого затем рождался жуткий василиск. Чтоб защитить курятник от нечисти – в нем вешали куриного бога – это такой черный камень со сквозной дырочкой.

На Сильвестра обязательно читают заговор от болезни: он в этот день имеет особую силу.

Читайте такжеГадание на Старый Новый год – как узнать про суженого и судьбуТакже проводят гадание на луковицах: чистят 12 штук (и чтоб при этом не заплакать), на каждую кладут щепотку соли и оставляют в теплой месте до утра. Какая по счету луковица за ночь мокрой станет – такой месяц и дождливым будет.

Каждая хозяйка в старину старалась подать на стол в этот день выпечку в форме петухов (какие-нибудь пряники, к примеру). В первую очередь подобной выпечкой угощали детвору.

По народным поверьям, 15 января нельзя:

  • стричь волосы – расти плохо будут;
  • есть мясо (особенно куриное) – счастья в доме не будет;
  • скандалить – любая ссора только усугубится.

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15 января: именины

День ангела справляют Ульяна, Василий, Кузьма, Марк и Модест, Петр, Серафим, Сергей и Сильвестр.

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15 января: кто родился

15 января родились такие знаменитости:

  • 1622 — французский драматург, актер, театральный деятель Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен).
  • 1795 — русский дипломат и писатель Александр Грибоедов.
  • 1891 — русский писатель, литературовед Осип Мандельштам.
  • 1906 — греческий судовладелец, миллиардер Аристотель Сократ Онассис.
  • 1908 — американский физик-теоретик, "отец водородной бомбы" Эдвард Теллер.
  • 1929 — американский священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права темнокожих американцев Мартин Лютер Кинг. День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января
  • 1945 — композитор Максим Дунаевский.
  • 1966 — российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский (Антикиллер, Побег и др.).

праздник приметы традиции
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