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Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги

17 января 2020, 04:15

Какие есть гадания на Крещение 18 января – всевозможные способы – выяснил Главред и делится ими со своими читателями.

Гадание на Крещение 2020 – 12 желаний, на имя суженого: лучшие способы
Гадание на Крещение 2020 – 12 желаний, на имя суженого: лучшие способы / 1zoom.ru

Гадания на Крещение издавна были любимым способом заглянуть в свое будущее, хоть на один вечерок почувствовать себя мистическим оракулом и чуть ли не провидцем.

Главред выяснил, когда и как надо правильно гадать на Крещение 2020.

Для начала отметим, что гадание на Крещение 19 января запрещено. Это великий церковный праздник, а гадание (попытка вызвать и, возможно, подкорректировать волю Божью) – большой грех.

Читайте такжеКрещение 2020 – какого числа и когда купаться в иорданеНо народ у нас изворотливый и предприимчивый. Так и придумали люди гадания на Крещение 18 января, то есть накануне праздника – в Крещенский Сочельник. Вечером погадали – а на Крещение освященная крещенская вода смыла все грехи, в том числе очистила от греха святочных гаданий.

Поэтому крещенские гадания устраивают в ночь с 18 на 19 января.

Чаще всего гадают на любовь (имя суженого, время женитьбы) и деньги (будет ли богатым муж, пошлет ли доля достаток в новом году и пр.).

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Как гадать на Крещение – способы

Гадание на Крещение 12 желаний. На 12 бумажках пишут 12 самых желанных желаний, реализации которых ждешь в этом году. На ночь бумажки кладут под подушку – а утром наугад вытаскивают три штучки. Что вытащил – на том и стоит сосредоточить все силы по реализации: это самые реалистичные "проекты" года.

Читайте такжеКак правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до датыГадание на Крещение на имя суженого. Гадание на Крещение на суженого – одно из самых популярных. Поэтому и способов таких гаданий просто тьма-тьмущая.

Кто-то пишет на бумажке имена ухажеров – и дальше, как в предыдущем гадании: какое имя утром из-под подушки вытащил, тот и замуж позовет.

Другие под подушку отправляют расческу – подробнее об этом способе в нашем материале Простые гадания на Рождество на суженого с расческой и не только.

Если ухажеров несколько, можно использовать способ с яблоками: на каждом плоде нацарапать или ручкой написать/выдавить инициалы избранников, аккуратно яблоки перемешать – и от каждого осторожно откусить. Какое яблоко слаще всего показалось – у того парня и самые лучшие намерения, к нему особо присмотреться стоит.

Есть и способ с карточными королями. Колода не обязательно должна быть новой – но играть в азартные игры на ней нельзя (ни разу!). Только такими – энергетически чистыми – картами и разрешается гадать. Перед сном четырех королей кладут под подушку со словами: "Суженый мой, ряженый мой, приди на свидание ко мне". Утром карты перемешиваются и наугад выбирается одна:

  • пиковый король – жених будет старым и ревнивым;
  • крестовый – бизнесмен или военный;
  • червовый – богатый и молодой;
  • бубновый – любимый.

Гадание на Крещение на вещий сон. Самый легкий, верно, способ гадать на Крещение 2020. Надо просто на ночь, перед сном сформулировать, что хочется узнать – и тихонечко проговорить: "Святой Самсон, покажи праздничный сон". И спокойно спать себе всю ночь, ни с кем больше не разговаривая. Только утром не забыть, что снилось: по поверью, во сне непременно будет подсказка, что ждет человека в будущем.

Читайте такжеЧто такое високосный год – что нельзя делать и почемуГадание на богатство. Берут три тарелки, под одну из которых другой человек тайком прячет монетку. Гадающий должен отгадать – под которой тарелкой припряталась денежка. С первого раза отгадал – богатый будет год, со второго – 50/50, ну а если лишь с третьего – крупных трат лучше не планировать и деньги на черный день поберечь.

Крещенский заговор на деньги, к слову, звучит так (читается на самые крупные купюры в кошельке после появления первой звезды): "Как монетки к купюрам собираются, так и счастье с богатством ко мне подбирается, а в новый кошелек купюры к монетам стекаются. В кошельке моем все шуршит и звенит: на новую одежду, на золотое колечко, да на все дела хватает. Слово мое твердое. Аминь".

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