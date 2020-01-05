Простые гадания на Рождество на суженого с расческой и не только

Рождественские гадания онлайн бесплатно без смс – на парня, любовь и замужество / 1zoom.ru

Рождественские гадания на Руси всегда были любимым досугом девушек и более зрелых женщин.

Хоть церковь гадания – тем более на Рождество – и не одобряет, но это не помешало народу проанализировать и вывести немало способов вызнать свое будущее.

В современном мире вообще проводят рождественские гадания онлайн бесплатно без смс. А в старину это делали с помощью самых незатейливых подручных средств. Тоже, можно сказать, гадали на Рождество онлайн и совершенно бесплатно.

Когда и как гадать на Рождество? Уже с вечера 5 января и аккурат до Крещения, то есть все Святки. Гадания с 6 на 7 января считаются самыми верными, ведь в ночь рождения Христа высшие силы особо чутко реагируют на просьбы людей, в том числе и на их желание узнать свою долю.

А вот в Крещенский сочельник (это ночь с 18 на 19 января) гадают обо всем подряд. Считается, что это время самый безопасный период для гадающего узнать судьбу на год вперед.

Простые гадания на Рождество на суженого

Гадание на Рождество – это чаще всего гадание на любовь. Еще говорят – на замужество или на суженого, то есть того, за кого и предстоит замуж выйти.

Читайте такжеС Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравленияГадание на суженого с расческой. Расческу нужно купить абсолютно новую. Вечером традиционно ее кладут под подушку под заговор: "Суженый ряженый, подойди ко мне во сне, посмотри на мои волосы" или же, как вариант, "Суженый ряженый, приезжай во сне, расчесывай мою голову" – и ложатся спать. Считается, что после такого приглашения будущий жених не удержится от визита, пусть и только в сновидение любимой.

Гадание на суженого с замком. Это гадание для ленивых, ведь проводить ритуал придется другому человеку – матери, старшей сестре или иной более взрослой родственнице. Сама же будущая невеста спит в другой комнате, а еще лучше – вообще в другом доме (у друзей или родни).

Ровно в полночь гадающая берет личную вещь девушки (желательно что-то, что контактировало с телом: лента для волос, шарф и т.п.) и ритуально запирает вещицу: продевается сквозь дужку замка, а сам замок запирает на ключ и кладет под свою подушку со словами: "Суженый, ряженый, приди невесту отпирать, из неволи выручать". Считается, что суженый покажется во сне этой же ночью.

Гадание на имя суженого. Бумажки с именами кладутся в традиционный схрон – под подушку. Утром на ощупь вытаскивается одна. Это имя, по поверью, и будет принадлежать суженому.

Гадание на любовь. Берут 3 стакана воды: с сахаром, солью и обручальным кольцом уже пристроенной, замужней то есть, подруги. После того, как гадающей завязали глаза – другая девушка меняет стаканы, как в игре с наперстками. "Слепая" девушка наугад выбирает и пьет из стакана: с сахаром попался – к новому роману, с солью – к любовным неудачам, с кольцом – скоро под венец идти.