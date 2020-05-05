Как отдыхаем на майские 2020: будет ли выходной 11 мая

9 Мая - выходной в Украине или придется отработать / Facebook.com

Майские праздники 2020 в Украине еще не закончились. Первую порцию украинцы уже оприходовали – но остался еще один кусочек, на 9 Мая.

В Украине 9 Мая – традиционный выходной. Хотя в последние годы и предпринимаются постоянные попытки сдвинуть празднование на 8 мая – День памяти и примирения. Однако 8-е число все еще остается рабочим днем, а День Победы – нерабочим.

В то же время 9 мая в 2020 году выпало на субботу, которая и так является нерабочим днем. И у многих возникает вопрос: а когда выходной за 9 мая в таком случае?

Все в порядке: дополнительный день отдыха будет. В этом случае выходной – 11 мая 2020, то есть следующий за праздниками понедельник. Отрабатывать его, по закону, не нужно.

Детальнее читайте в нашем материале 9 мая – суббота: ждать ли дополнительные выходные дни в мае 2020.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, при этом некоторые ослабления таки будут.

В то же время Киев уже готовится к выходу из карантинного режима. Ослаблять карантинные меры в столице постепенно начинают с 12 мая.