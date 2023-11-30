Церковный праздник 1 декабря: что нельзя делать в день святого Наума

Мы расскажем, какой религиозный праздник 1 декабря и что категорически запрещено делать в этот святой день.

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Церковный праздник 1 декабря / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, azbyka.ru

1 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого пророка Наума.

Какой праздник 1 декабря

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Церковный праздник 1 декабря

По новому церковному календарю, 1 декабря в Украине отмечают день памяти святого Наума.

видео дня

Известно, что святой пророк Наум происходил из маленького городка Элкошу по ту сторону Иордана. Он был одним из 12 малых пророков. По информации церковных преданий жил он примерно между 727 и 698 гг. до н. э. В те времена правителем был царь Езекия. Тогда же и было разрушено Израильское царство. Святой Наум много проповедовал, а в своей книге написал перечень нравственных и политических событий, которые повлияют в будущем на Израиль. Он также предсказал и его падение. Умер святой Наум в 45 лет и был похоронен в родном городе.

Что нельзя делать 1 декабря

В этот день не стоит есть во время чтения, ведь так можно "заедать" собственные знания.

Нельзя смотреть в зеркало после того, как подписали важные договоры. Считается, что подписанные договоренности могут быть бесполезными.

Не рекомендуется в этот день выходить из дома после захода солнца.

Именины 1 декабря

1 декабря День Ангела отмечают обладатели таких имен как Дмитрий, Наум, Порфирий, Филарет, Анастасия.

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