День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег.

День металлурга 2021 Украина / thumbor.my.ua

День металлурга в Украине ежегодно отмечается каждое третье воскресенье июля. В 2021 году он выпадает на 18 августа (воскресенье).

Официально работники металлургической отрасли принимают поздравления с профессиональным праздником с 1993 года. В 2006 году название праздника изменили на День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

В этот день лучшим работникам отрасли вручают грамоты и ценные подарки. В этот день во многих промышленных городах проводятся массовые гуляния. При поддержке местных властей на площадях устраивают концерты с участием популярных исполнителей. Про выходные дни в августе можно прочитать в нашем материале.

Поздравления с днем металлурга

С Днём металлурга. Желаю, чтобы жизнь твоя была надёжным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А ещё хочу пожелать огромнейших сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.

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Металлург - самая сложная мужская профессия. Сегодня, в ваш профессиональный праздник, я поздравляю всех, кто варит сталь и чугун, всех, кто не боится нелегкого труда в горячих жерлах печей! Будьте счастливы и довольны жизнью даже в самые загруженные будни, не знайте тревог и пусть ваш дом будет полон любви!

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Поздравляю тебя с Днем металлурга! Пусть тебя не подводит удача и здоровья, выдержка будет крепкой, а нервы железными. Желаю успехов, продвижения по карьерной лестнице и благополучия.

День металлурга картинки

Поздравления с днем металлурга коллегам

Коллеги, поздравляю с днем металлурга! От всей души хочу пожелать вам счастья и благополучия, успеха во всех делах и прекрасного настроения! Пусть здоровье и хорошее настроение никогда не подводит вас, а все самое лучшее в жизни само идет в ваши руки!

День металлурга открытки

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Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления с наступающим праздником — Днем Металлурга! Эта почетная профессия объединяет надежных людей, уверенных в своих силах. За десятилетия, профессия металлурга не стала легче, однако сохранила свое значимое положение для всей нашей страны. Переработка металла является одной из крупнейших и важнейших отраслей промышленности нашей страны, объемы потребленного металла растут с каждым годом. Жизнь каждого человека неразрывно связано с металлопродукцией — и в этом Ваша заслуга! Желаем Вам новых достижений и успехов в Вашем нелегком, но благородном труде, крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!