Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

Сколько будем отдыхать в последнем месяце лета и будут ли дополнительные выходные - в материале Главреда.
Последний месяц лета принесет украинцам несколько государственных праздников. Кроме того, календарь праздников в августе 2022 пестрит профессиональными и православными датами. Однако военное положение в Украине вносит свои коррективы. Сколько выходных в августе 2022, разобрался Главред.
О том, какие важные праздники и памятные даты ждут украинцев в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Выходные дни в августе 2022 – Украина
Нерабочих дней в августе 2022 – 8. Украинцы будут отдыхать согласно календарным выходным дням августа: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа. Работать в последнем месяце лета будем 23 дня.
Дополнительные выходные в августе 2022 в Украине
В августе страна отмечает важный праздник – День Независимости Украины 2022. Он выпадает на среду и, как государственный, приносит дополнительный выходной. В условиях военного положения до 25 августа, которое приостанавливает норму КЗоТ по определению праздничных и рабочих дней, 24 августа – День Независимости – рабочий день и оплачивается в обычном порядке.
Другие профессиональные и международные праздники в августе 2022 в Украине:
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – День аэромобильных войск
- 7 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира.
- 12 августа – Международный день молодежи.
- 14 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.
- 15 августа – День археолога.
- 19 августа – День пасечника.
- 23 августа – День Государственного Флага Украины.
- 24 августа – День Независимости Украины.
- 27 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.
- 28 августа – День шахтера.
Церковные праздники в августе 2022
В православном календаре августа наиболее важные праздники христиан – Преображение Господне 19 августа и Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Среди известных в народе праздников День Ильи 2 августа, Медовый и Яблочный Спасы. Также с 14 августа начинается Успенский пост 2022, который продлится до 27 числа.
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