Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

Выходные в августе 2022 Украина / ua.depositphotos.com

Последний месяц лета принесет украинцам несколько государственных праздников. Кроме того, календарь праздников в августе 2022 пестрит профессиональными и православными датами. Однако военное положение в Украине вносит свои коррективы. Сколько выходных в августе 2022, разобрался Главред.

О том, какие важные праздники и памятные даты ждут украинцев в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Выходные дни в августе 2022 – Украина

Нерабочих дней в августе 2022 – 8. Украинцы будут отдыхать согласно календарным выходным дням августа: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа. Работать в последнем месяце лета будем 23 дня.

Дополнительные выходные в августе 2022 в Украине

В августе страна отмечает важный праздник – День Независимости Украины 2022. Он выпадает на среду и, как государственный, приносит дополнительный выходной. В условиях военного положения до 25 августа, которое приостанавливает норму КЗоТ по определению праздничных и рабочих дней, 24 августа – День Независимости – рабочий день и оплачивается в обычном порядке.

Другие профессиональные и международные праздники в августе 2022 в Украине:

1 августа – День инкассатора.

2 августа – День аэромобильных войск

7 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.

9 августа – Международный день коренных народов мира.

12 августа – Международный день молодежи.

14 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.

15 августа – День археолога.

19 августа – День пасечника.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины .

. 27 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.

28 августа – День шахтера.

Церковные праздники в августе 2022

В православном календаре августа наиболее важные праздники христиан – Преображение Господне 19 августа и Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Среди известных в народе праздников День Ильи 2 августа, Медовый и Яблочный Спасы. Также с 14 августа начинается Успенский пост 2022, который продлится до 27 числа.

Читайте также: