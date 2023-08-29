День памяти защитников Украины 29 августа: что произошло в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 29 августа годами ранее, какой день 29 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 29 августа – что произошло в мире и Украине
В 2014 году 29 августа стало Днем Иловайской трагедии, расстрела украинской колоны военных во время выхода из-под города. С тех пор в Украине ежегодно 29 августа отмечается День памяти.
29 августа 1964 года прошла премьера мультфильма "Мери Поппинс". В этот день в 1966 году "Битлз" дали свой последний концерт. В 1992 году 29 августа прошло перезахоронение мощей патриарха Иосифа Слепого.
Что за день 29 августа в Украине и мире
29 августа в Украине – День памяти погибших защитников Украины.В этот день также отмечается Международный день против ядерных испытаний.
Какой святой праздник 29 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день отмечается перенесение в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. В народе этот день – Ореховый спас.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 29 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 29 августа, отметят:
Мужские имена – Александр, Герасим, Степан.
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