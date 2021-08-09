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День Пантелеймона: история, запреты дня, молитва и открытки к празднику

9 августа 2021, 04:22

О чем молятся Пантелеймону и почему в этот день нельзя было возить сено - в материале Главреда

День Пантелеймона целителя
День Пантелеймона целителя / jalita.com

Православная церковь чтит память святого Пантелеймона-целителя 9 августа. В этот день проходят массовые богослужения, на которых молятся о выздоровлении и исцелении от тяжких заболеваний.

В августе христиане празднуют целых три Спаса. Подробнее об этих днях и что можно святить в церкви, читайте в нашем материале: Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традиции.

День Пантелеймона: история праздника

Дата рождения святого Пантелеймона не сохранилась в анналах истории. Считалось, что родиной целителя была Никодимия. Он происходил из богатой семьи, а его отец придерживался язычества.

Сам Пантелеймон также был язычником и занимался врачеванием. Он исповедовал религию многобожества до того, момента как не увидел чудесное исцеление мальчика, которого укусила змея. Он лечил ребенка травами, однако малыш вознес молитвы Господу, и на него снизошло божественное исцеление. Увиденное настолько поразило Пантелеймона, что он решил посвятить жизнь служению Христу.

О чем молятся Пантелеймону

Целитель считается покровителем врачей и воинов. У иконы Пантелеймона возносят молитвы те, кто уповает на исцеление от тяжелых недугов, а также просят:

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  • поддержки в тяжелых жизненных ситуациях;
  • духовного прозрения и поддержки в выборе решения;
  • о даровании крепости в вере;
  • благодати для тех, чья работа связана с риском для жизни.

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Молитва святому Пантелеймону

О, великий угодник Христов, мученик и врач милостивый, Пантелеймон! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божьим (имя), услыши боль мою и вопль мой, умилостиви Небесного, верховного Врача душ и тел наших, Христа Бога нашего, да подарит мне исцеление от гнетущего меня недуга. Прими недостойное моление грешнейшего более всех людей. Посети меня благодатным твоим посещением. Не отврати лицо твое от греховных язв моих, помажь елеем милости твоей и исцели меня: да, буду здоровый душой и телом, остаток дней моих, благодатью Божией, буду проводить в покаянии и угождении Богу и сподоблюсь принять благой конец жизни моей на земле. Угодник Божий! Умоли Христа Бога, твоим представительством да дарует здоровье моему телу и спасение души моей. Аминь.

День Пантелеймона: что нельзя делать

Считалось, что дети, рожденные в день Пантелеймона, обладают даром целительства и могут варить чудодейственное зелье из трав. Предки почитали этот день и строго придерживались запретов. В день 9 августа нельзя:

  • работать на поле с хлебом;
  • отворачиваться от чужой беды;
  • возить сено – святой мог разгневаться и спалить сено вместе с тем, кто его везет.

День Пантелеймона целителя: картинки, поздравления и открытки

Пантелеймон был велик в своем веке,

Был самым лучшим, сильным врачом,

Но также оставался души широкой человеком,

И веру в Бога не забыл притом.

В день памяти этого святого поздравляем,

Счастья и здоровья желаем!

***

С днем Пантелеймона поздравляю

счастья и радости твоей семье желаю.

Будьте все как можно здоровее,

станьте всех-всех бед сильнее.

День Пантелеймона целителя: картинки, открытки, поздравления
День Пантелеймона целителя картинки

***

Старец Ермолай Пантелеймону советы давал,

Он их в практике внедрял,

Младенца спас от укуса змеи,

Зрение вернул мужчине, чего не смогли сделать врачи.

С днём памяти Пантелеймона поздравляем,

Всех благ вам искренне желаем,

Добра, улыбок, счастья и веселья,

И всегда отличного настроенья.

День Пантелеймона целителя: картинки, открытки, поздравления
День святого Пантелеймона открытки

День Пантелеймона целителя: картинки, открытки, поздравления
День Пантелеймона поздравления и открытки
День Пантелеймона целителя: картинки, открытки, поздравления
Открытки в День святого Пантелеймона
День Пантелеймона целителя: картинки, открытки, поздравления
Картинки День Пантелеймона

день Пантелеймона
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