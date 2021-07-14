УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традиции

14 июля 2021, 18:19

После какого Спаса наступала осень и когда обряд венчания сулил удачу - в материале Главреда

Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас, Ореховый Спас
Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас, Ореховый Спас / koruna.ua

Август богат на церковные праздники, в числе которых день Ильи и Успение Пресвятой Богородицы. На последний месяц лета выпадают почитаемые в народе Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый. Само слово "Спас" походит от имени Христа Спасителя.

Когда Яблочный Спас в 2021 году, когда Ореховый Спас 2021, а когда в этом году отмечается Медовый Спас, читателям Главреда напомнил митрополит Нежинский и Прилукский Климент, глава Синодального Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Когда отмечаем Медовый Спас в 2021 году

С Медового Спаса 14 августа начинается очередь августовских Спасов. В этот день христиане чтят Животворящий Крест Господень, Образ Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

В народе этот праздник также называется Маковей. В церковь несут букеты из полевых цветов с маковыми головками. Такой оберег до весны защищал дом от злых духов.

Реклама

В этот день хозяйки соревновались в приготовлении маковых пирогов. На Маковея начинается двухнедельный Успенский пост, который закончится 28 августа.

Читайте такжеКогда День Ильи: дата, традиции и запреты праздника

В церковь на освящение нельзя нести:

  • Мясные продукты.
  • Алкогольные напитки (кроме кагора).
  • Деньги и ценности.

Когда Яблочный Спас 2021

Вслед за Маковеем идет Второй Спас, который также называют Яблочный. В этот период начинается сбор урожая и, особенно, яблок. "Яблочный Спас – рукавички про запас", - предки отмечали, что на Яблочный Спас природа поворачивает на осень.

В этот день православные празднуют Преображение Господне. На Второй Спас принято оставлять яблоки на могилах умерших и подавать с милостыней.

Читайте такжеКогда День Крещения Руси 2021: дата и история праздника

Владыка Климент рассказал, что нужно положить в корзину на Яблочный Спас, а что святят в церкви на другие Спасы.

"На Преображение, или как ещё можно услышать - Яблочный Спас, положено освящать первые плоды яблок и винограда. На Медовый Спас, 14 августа, приносят в храм мёд нового урожая, который до этого дня наши благочестивые предки не употребляли в пищу. На Третий Спас часто в храмах освящают воду".

Когда Ореховый Спас 2021

29 августа для христиан наступает время Третьего Спаса. В народе у него несколько названий, среди которых : Ореховый, Хлебный, Холодный, а также Спас на полотне. Также в этот день почитается Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

В этот период завершалась жатва, начинались посев озимых и заготовка орехов на зиму. Также выпекался хлеб из зерна нового урожая. 29 августа совершались обряды венчания для того, чтобы прожить в мире и достатке.

Предки верили, что если ласточки покидают гнезда, нужно готовиться к первым осенним заморозкам.

Автор: Olena Stronh
Ореховый спас Медовый спас Яблочный Спас
Сейчас вы просматриваете новость «Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традиции». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалияНа Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордахАтака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлерПоловое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Врачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от ракаВрачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от рака Алина Гросу публично разделась, чтобы поддержать украинскую сборную по футболуАлина Гросу публично разделась, чтобы поддержать украинскую сборную по футболу

Последние новости

18:55

Торгпред Качка заявил о заинтересованности крупных предприятий в снижении выбросов

18:52

"Будет очень плохая осень": Комаровский предупредил о приближении вспышки опасного штамма Дельта Видео

18:51

Демьяненко: Стадион "Украина" непригоден для матчей УПЛ

18:50

Невероятно вкусный рецепт салата с кускус и овощами Видео

18:47

Именины 15 июля: кого поздравить и как назвать ребенка

Реклама
18:21

Приметы на 15 июля: что нельзя делать в день Берегини Видео

18:19

Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традиции

18:14

Звезда Звездных войн Оскар Айзек снялся в новом продюсерском проекте Мартина Скорсезе

18:07

В Париже прошел парад по случаю дня взятия Бастилии Фото

18:06

Гороскоп на выходные всех знаков Зодиака: чего избегать, чем заниматься и что беречь Видео

18:00

Метинвест и Primetals Technologies будут совместно бороться за снижение выбросов парниковых газов

17:50

В Украине начался процесс сокращения выбросов парниковых газов в металлургии

17:46

Началась проверка зарплат украинцев: кому из работодателей грозят громадные штрафы в гривнах

17:30

Нулевые выбросы будут стоить украинским металлургам в $25 миллиардов

17:28

На Волыни завершили "Большую стройку" приемного отделения областной больницы

17:27

Плавиться будет даже асфальт: Украину завтра атакует самая опасная жара за все лето Видео

17:13

"Всего три порции в день": назван продукт, который помогает оставаться стройным с возрастом Видео

17:07

В "Метинвесте" рассказали, как внедряют лучшие мировые экологичные практики

16:57

Тарифный подъем: что будет с ценами на коммуналку к осени Видео

16:52

Указ Зеленского – противоправный: Верховный суд вынес решение об увольнении Тупицкого, – СМИ Видео

Реклама
16:44

КСУ признал конституционным языковой закон Видео

16:40

Масштабный проект на комбинате Азовсталь: Метинвест ищет IT-специалистов для экологических проектов

16:37

Украина объявила о запуске свободных путешествий в Евросоюз Видео

16:30

В "Метинвесте" рассказали, что аглофабрика на меткомбинате Ильича соответствует европейским нормам по выбросам в атмосферу

16:27

Фагот стал вторым участником шоу Танці з зірками 2021

16:27

"Срамота": почти голая Настя Ивлеева раздела бывшую жену Шнурова на горячем пляже

16:24

В профильном комитете Рады не поддержали отставку Авакова Видео

16:22

"Метинвест" анонсировала разработку дорожной карты по сокращению выбросов парниковых газов в Украине

16:21

Метинвест за 15 лет инвестрировал в экологические проекты $3,5 миллиарда

16:12

В Украине на целых 54 гривны выросла средняя пенсия Видео

15:57

Ирина Морозюк вернулась к бывшему мужу Николаю Морозюку

15:50

Связала руки скотчем и изрезала ножом: на Житомирщине 14-летняя девушка зверски убила одноклассника Видео

15:42

Не настолько ужасна для здоровья: ученые реанимировали один продукт Видео

15:42

Как быстро убрать косточку из вишни: три супер простых способа Видео

15:25

"Доставили из России": на Закарпатье подтвердились два случая штамма "Дельта" Видео

15:04

Разорвал в клочья: на Волыни хулиган надругался над украинским флагом

14:56

Самое полезное киевское сухое варенье: легендарный рецепт Видео

14:47

Судебной реформе в Украине быть: парламент поддержал закон об избрании членов ВСП

14:35

Появилась информация о состоянии Заворотнюк после лечения рака

14:34

В Госпродпотребслужбе рассказали, при каком условии вакцинация от COVID-19 станет обязательной Видео

Реклама
14:19

"Главный шаг на пути к миру": в ОП рассказали о сроках проведения саммита "нормандской четверки"

13:54

Крым "российским" называть нельзя: Россия дала указания спортсменам перед Олимпиадой в Токио

13:49

Туристы из Украины снова поедут в Европу: Евросоюз открывает границы для украинцев Видео

13:46

В Киеве проходит международный форум по сокращению выбросов cтальной индустрии

13:41

Даша Квиткова рассказала, как проходили ее роды, и завалила Сеть трогательными кадрами

12:54

Игроки сборной Украины Миколенко и Яремчук сфотографировались с Бастой и вызвали скандал Видео

12:50

Эксперт рассказал, когда появятся технологии, которые позволят полностью исключить выбросы СО2

12:38

Когда День Крещения Руси 2021: дата и история праздника

12:30

Михаил Боярский срочно госпитализирован с коронавирусом - реакция актера на заявление СМИ

12:23

Сериал Локи продлили на второй сезон необычным способом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять