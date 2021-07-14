Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традиции

Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас, Ореховый Спас / koruna.ua

Август богат на церковные праздники, в числе которых день Ильи и Успение Пресвятой Богородицы. На последний месяц лета выпадают почитаемые в народе Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый. Само слово "Спас" походит от имени Христа Спасителя.

Когда Яблочный Спас в 2021 году, когда Ореховый Спас 2021, а когда в этом году отмечается Медовый Спас, читателям Главреда напомнил митрополит Нежинский и Прилукский Климент, глава Синодального Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Когда отмечаем Медовый Спас в 2021 году

С Медового Спаса 14 августа начинается очередь августовских Спасов. В этот день христиане чтят Животворящий Крест Господень, Образ Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

В народе этот праздник также называется Маковей. В церковь несут букеты из полевых цветов с маковыми головками. Такой оберег до весны защищал дом от злых духов.

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В этот день хозяйки соревновались в приготовлении маковых пирогов. На Маковея начинается двухнедельный Успенский пост, который закончится 28 августа.

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В церковь на освящение нельзя нести:

Мясные продукты.

Алкогольные напитки (кроме кагора).

Деньги и ценности.

Когда Яблочный Спас 2021

Вслед за Маковеем идет Второй Спас, который также называют Яблочный. В этот период начинается сбор урожая и, особенно, яблок. "Яблочный Спас – рукавички про запас", - предки отмечали, что на Яблочный Спас природа поворачивает на осень.

В этот день православные празднуют Преображение Господне. На Второй Спас принято оставлять яблоки на могилах умерших и подавать с милостыней.

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Владыка Климент рассказал, что нужно положить в корзину на Яблочный Спас, а что святят в церкви на другие Спасы.

"На Преображение, или как ещё можно услышать - Яблочный Спас, положено освящать первые плоды яблок и винограда. На Медовый Спас, 14 августа, приносят в храм мёд нового урожая, который до этого дня наши благочестивые предки не употребляли в пищу. На Третий Спас часто в храмах освящают воду".

Когда Ореховый Спас 2021

29 августа для христиан наступает время Третьего Спаса. В народе у него несколько названий, среди которых : Ореховый, Хлебный, Холодный, а также Спас на полотне. Также в этот день почитается Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

В этот период завершалась жатва, начинались посев озимых и заготовка орехов на зиму. Также выпекался хлеб из зерна нового урожая. 29 августа совершались обряды венчания для того, чтобы прожить в мире и достатке.

Предки верили, что если ласточки покидают гнезда, нужно готовиться к первым осенним заморозкам.