Православный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

Православный календарь на август: день Ильи, Успенский пост и ЯблочныйСпас / lviv.molbuk.ua

Из наиболее известных религиозных праздников в августе – день пророка Илии и двунадесятые неподвижные праздники – Преображение Господне (Яблочный Спас) и Успение Пресвятой Богородицы. На следующий день после Успения христиане отмечают Ореховый Спас (также Хлебный).

Успенский пост 2021 начинается 14 августа и длится две недели. По окончанию поста 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Он является одним из четырех многодневных воздержаний после Великого, Рождественского и Петрова.

Однодневные посты: 4,6,11 и 13 августа.

Какой сегодня церковный праздник 1 августа 2021 (воскресенье)

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Преподобного Паисия Печерского.

Преподобного Дия Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 2 августа 2021 (понедельник)

Пророка Илии. Редакция Главреда подготовила поздравления в день Ильи.

Преподобного Авраамия Галичского, Чулхомского, игумена.

Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.

Какой сегодня церковный праздник 3 августа 2021 (вторник)

Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.

Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.

Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 (среда)

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

Преподобного Корнилия Переяславского.

Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.

Постный день (сухоядение).

Какой сегодня церковный праздник 5 августа 2021 (четверг)

Почаевской иконы Божией Матери.

Мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников.

Какой сегодня церковный праздник 6 августа 2021 (пятница)

Мучеников благоверных князей Бориса ( крещенного Романа) и Глеба (в крещении Давида).

Мученицы Христины Тирской.

Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.

Постный день (сухоядение).

Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 (суббота)

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.

Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.

Какой сегодня церковный праздник 8 августа 2021 (воскресенье)

Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских.

Преподобного Моисея Угрина, Печерского.

Преподобномученицы Параскевы Римской.

Какой сегодня церковный праздник 9 августа 2021 (понедельник)

Великомученика и целителя Пантелеймона.

Преподобного Германа Аляскинского.

Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.

Какой сегодня церковный праздник 10 августа 2021 (вторник)

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница).

Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.

Какой сегодня церковный праздник 11 августа 2021 (среда)

Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов.

Мученика Каллиника Киликийского.

Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских.

Мученицы девы Серафимы.

Постный день (сухоядение).

Какой сегодня церковный праздник 12 августа 2021 (четверг)

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

Мученика Иоанна Воина.

Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.

Какой сегодня церковный праздник 13 августа 2021 (пятница)

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Праведного Евдокима Каппадокиянина.

Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.

Постный день (сухоядение).

Какой сегодня церковный праздник 14 августа 2021 (суббота)

Начало Успенского поста.

Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.

Какой сегодня церковный праздник 15 августа 2021 (воскресенье)

Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива.

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 16 августа 2021 (понедельник)

Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

Какой сегодня церковный праздник 17 августа 2021 (вторник)

Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.

Какой сегодня церковный праздник 18 августа 2021 (среда)

Предпразднство Преображения Господня.

Мученика Евсигния Антиохийского.

Какой сегодня церковный праздник 19 августа 2021 (четверг)

Преображение Господне.

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Какой сегодня церковный праздник 20 августа 2021 (пятница)

Попразднство Преображения Господня.

Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского.

Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и его учеников

Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского.

Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 21 августа 2021 (суббота)

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Святителя Емилиана, епископа Кизического.

Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 (воскресенье)

Собор Соловецких святых.

Апостола Матфия.

Какой сегодня церковный праздник 23 августа 2021 (понедельник)

Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.

Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.

Какой сегодня церковный праздник 24 августа 2021 (вторник)

Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона.

Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.

Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 (среда)

Преподобномучеников Белогорских.

Мучеников Фотия, Аникиты .

Какой сегодня церковный праздник 26 августа 2021 (четверг)

Отдание праздника Преображения Господня.

Преподобного Максима Исповедника.

Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского.

Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 27 августа 2021 (пятница)

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

Пророка Михея.

Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.

Какой сегодня церковный праздник 28 августа 2021 (суббота)

Какой сегодня церковный праздник 29 августа 2021 (воскресенье)

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы – Ореховый Спас. Про традиции и запреты на Ореховый Спас читайте в нашем материале.

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

Мученика Диомида врача.

Какой сегодня церковный праздник 30 августа 2021 (понедельник)

Священномученика Мирона Кизического, пресвитера.

Преподобного Алипия, иконописца Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 31 августа 2021 (вторник)

Преподобного Иоанна Рыльского.

Мучеников Флора и Лавра.

Православный календарь на август можно распечатать с этой картинки: