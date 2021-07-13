Православный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

Важные церковные праздники августа – подборка Главреда
Из наиболее известных религиозных праздников в августе – день пророка Илии и двунадесятые неподвижные праздники – Преображение Господне (Яблочный Спас) и Успение Пресвятой Богородицы. На следующий день после Успения христиане отмечают Ореховый Спас (также Хлебный).
Успенский пост 2021 начинается 14 августа и длится две недели. По окончанию поста 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Он является одним из четырех многодневных воздержаний после Великого, Рождественского и Петрова.
Однодневные посты: 4,6,11 и 13 августа.
Какой сегодня церковный праздник 1 августа 2021 (воскресенье)
- Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
- Преподобного Паисия Печерского.
- Преподобного Дия Константинопольского.
Какой сегодня церковный праздник 2 августа 2021 (понедельник)
- Пророка Илии. Редакция Главреда подготовила поздравления в день Ильи.
- Преподобного Авраамия Галичского, Чулхомского, игумена.
- Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.
Какой сегодня церковный праздник 3 августа 2021 (вторник)
- Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.
- Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.
Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 (среда)
- Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
- Преподобного Корнилия Переяславского.
- Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.
- Постный день (сухоядение).
Какой сегодня церковный праздник 5 августа 2021 (четверг)
- Почаевской иконы Божией Матери.
- Мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников.
Какой сегодня церковный праздник 6 августа 2021 (пятница)
- Мучеников благоверных князей Бориса ( крещенного Романа) и Глеба (в крещении Давида).
- Мученицы Христины Тирской.
- Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.
- Постный день (сухоядение).
Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 (суббота)
- Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.
- Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.
Какой сегодня церковный праздник 8 августа 2021 (воскресенье)
- Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских.
- Преподобного Моисея Угрина, Печерского.
- Преподобномученицы Параскевы Римской.
Какой сегодня церковный праздник 9 августа 2021 (понедельник)
- Великомученика и целителя Пантелеймона.
- Преподобного Германа Аляскинского.
- Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.
Какой сегодня церковный праздник 10 августа 2021 (вторник)
- Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница).
- Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.
Какой сегодня церковный праздник 11 августа 2021 (среда)
- Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов.
- Мученика Каллиника Киликийского.
- Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских.
- Мученицы девы Серафимы.
- Постный день (сухоядение).
Какой сегодня церковный праздник 12 августа 2021 (четверг)
- Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
- Мученика Иоанна Воина.
- Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.
Какой сегодня церковный праздник 13 августа 2021 (пятница)
- Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня.
- Праведного Евдокима Каппадокиянина.
- Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.
- Постный день (сухоядение).
Какой сегодня церковный праздник 14 августа 2021 (суббота)
- Начало Успенского поста.
- Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
Какой сегодня церковный праздник 15 августа 2021 (воскресенье)
- Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива.
- Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
Какой сегодня церковный праздник 16 августа 2021 (понедельник)
- Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
- Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
Какой сегодня церковный праздник 17 августа 2021 (вторник)
- Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
Какой сегодня церковный праздник 18 августа 2021 (среда)
- Предпразднство Преображения Господня.
- Мученика Евсигния Антиохийского.
Какой сегодня церковный праздник 19 августа 2021 (четверг)
- Преображение Господне.
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Какой сегодня церковный праздник 20 августа 2021 (пятница)
- Попразднство Преображения Господня.
- Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского.
- Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и его учеников
- Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского.
- Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 21 августа 2021 (суббота)
- Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
- Святителя Емилиана, епископа Кизического.
Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 (воскресенье)
- Собор Соловецких святых.
- Апостола Матфия.
Какой сегодня церковный праздник 23 августа 2021 (понедельник)
- Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.
- Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.
Какой сегодня церковный праздник 24 августа 2021 (вторник)
- Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона.
- Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.
- Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 (среда)
- Преподобномучеников Белогорских.
- Мучеников Фотия, Аникиты .
Какой сегодня церковный праздник 26 августа 2021 (четверг)
- Отдание праздника Преображения Господня.
- Преподобного Максима Исповедника.
- Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского.
- Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
Какой сегодня церковный праздник 27 августа 2021 (пятница)
- Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
- Пророка Михея.
- Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
- Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.
Какой сегодня церковный праздник 28 августа 2021 (суббота)
- Успение Богородицы. Праздник Успения Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, традиции и поздравления.
Какой сегодня церковный праздник 29 августа 2021 (воскресенье)
- Попразднство Успения Пресвятой Богородицы – Ореховый Спас. Про традиции и запреты на Ореховый Спас читайте в нашем материале.
- Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
- Мученика Диомида врача.
Какой сегодня церковный праздник 30 августа 2021 (понедельник)
- Священномученика Мирона Кизического, пресвитера.
- Преподобного Алипия, иконописца Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 31 августа 2021 (вторник)
- Преподобного Иоанна Рыльского.
- Мучеников Флора и Лавра.
Православный календарь на август можно распечатать с этой картинки:
Автор: Olena Stronh