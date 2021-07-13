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Православный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

13 июля 2021, 03:10

Важные церковные праздники августа – подборка Главреда

Православный календарь на август: день Ильи, Яблочный и Ореховый Спас
Православный календарь на август: день Ильи, Успенский пост и ЯблочныйСпас / lviv.molbuk.ua

Из наиболее известных религиозных праздников в августе – день пророка Илии и двунадесятые неподвижные праздники – Преображение Господне (Яблочный Спас) и Успение Пресвятой Богородицы. На следующий день после Успения христиане отмечают Ореховый Спас (также Хлебный).

Успенский пост 2021 начинается 14 августа и длится две недели. По окончанию поста 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Он является одним из четырех многодневных воздержаний после Великого, Рождественского и Петрова.

Однодневные посты: 4,6,11 и 13 августа.

Какой сегодня церковный праздник 1 августа 2021 (воскресенье)

  • Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
  • Преподобного Паисия Печерского.
  • Преподобного Дия Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 2 августа 2021 (понедельник)

  • Пророка Илии. Редакция Главреда подготовила поздравления в день Ильи.
  • Преподобного Авраамия Галичского, Чулхомского, игумена.
  • Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.

Какой сегодня церковный праздник 3 августа 2021 (вторник)

  • Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.
  • Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.

Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 (среда)

  • Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
  • Преподобного Корнилия Переяславского.
  • Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.
  • Постный день (сухоядение).

Какой сегодня церковный праздник 5 августа 2021 (четверг)

  • Почаевской иконы Божией Матери.
  • Мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников.

Какой сегодня церковный праздник 6 августа 2021 (пятница)

  • Мучеников благоверных князей Бориса ( крещенного Романа) и Глеба (в крещении Давида).
  • Мученицы Христины Тирской.
  • Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.
  • Постный день (сухоядение).

Какой сегодня церковный праздник 7 августа 2021 (суббота)

  • Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
  • Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.
  • Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.

Какой сегодня церковный праздник 8 августа 2021 (воскресенье)

  • Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских.
  • Преподобного Моисея Угрина, Печерского.
  • Преподобномученицы Параскевы Римской.

Какой сегодня церковный праздник 9 августа 2021 (понедельник)

  • Великомученика и целителя Пантелеймона.
  • Преподобного Германа Аляскинского.
  • Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.

Какой сегодня церковный праздник 10 августа 2021 (вторник)

  • Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница).
  • Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.

Какой сегодня церковный праздник 11 августа 2021 (среда)

  • Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов.
  • Мученика Каллиника Киликийского.
  • Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских.
  • Мученицы девы Серафимы.
  • Постный день (сухоядение).

Какой сегодня церковный праздник 12 августа 2021 (четверг)

  • Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
  • Мученика Иоанна Воина.
  • Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.

Какой сегодня церковный праздник 13 августа 2021 (пятница)

  • Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня.
  • Праведного Евдокима Каппадокиянина.
  • Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.
  • Постный день (сухоядение).

Какой сегодня церковный праздник 14 августа 2021 (суббота)

  • Начало Успенского поста.
  • Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.

Какой сегодня церковный праздник 15 августа 2021 (воскресенье)

  • Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива.
  • Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 16 августа 2021 (понедельник)

  • Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
  • Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

Какой сегодня церковный праздник 17 августа 2021 (вторник)

  • Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.

Какой сегодня церковный праздник 18 августа 2021 (среда)

  • Предпразднство Преображения Господня.
  • Мученика Евсигния Антиохийского.

Какой сегодня церковный праздник 19 августа 2021 (четверг)

  • Преображение Господне.

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Какой сегодня церковный праздник 20 августа 2021 (пятница)

  • Попразднство Преображения Господня.
  • Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского.
  • Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и его учеников
  • Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского.
  • Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 21 августа 2021 (суббота)

  • Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
  • Святителя Емилиана, епископа Кизического.

Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 (воскресенье)

  • Собор Соловецких святых.
  • Апостола Матфия.

Какой сегодня церковный праздник 23 августа 2021 (понедельник)

  • Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.
  • Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.

Какой сегодня церковный праздник 24 августа 2021 (вторник)

  • Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона.
  • Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.
  • Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 (среда)

  • Преподобномучеников Белогорских.
  • Мучеников Фотия, Аникиты .

Какой сегодня церковный праздник 26 августа 2021 (четверг)

  • Отдание праздника Преображения Господня.
  • Преподобного Максима Исповедника.
  • Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского.
  • Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 27 августа 2021 (пятница)

  • Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
  • Пророка Михея.
  • Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
  • Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.

Какой сегодня церковный праздник 28 августа 2021 (суббота)

Какой сегодня церковный праздник 29 августа 2021 (воскресенье)

  • Попразднство Успения Пресвятой Богородицы – Ореховый Спас. Про традиции и запреты на Ореховый Спас читайте в нашем материале.
  • Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
  • Мученика Диомида врача.

Какой сегодня церковный праздник 30 августа 2021 (понедельник)

  • Священномученика Мирона Кизического, пресвитера.
  • Преподобного Алипия, иконописца Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 31 августа 2021 (вторник)

  • Преподобного Иоанна Рыльского.
  • Мучеников Флора и Лавра.

Православный календарь на август можно распечатать с этой картинки:

Православный календарь на август
Православный календарь на август / orthodoxy.com.ua

Автор: Olena Stronh
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