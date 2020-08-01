День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами

С праздником Ильи - поздравления, картинки и гиф с Днем Ильи

С праздником пророка Ильи поздравления для всех православных христиан звучат 2 августа. В этот день дарят и поздравления с Днем ангела Ильи – ведь это еще и главные именины Ильи по церковному календарю.

Это прекрасный, почти семейный праздник, ведь пророку Илье молятся об успешном замужестве и удачном браке (чтобы муж на сторону не гулял), а также просят его помочь с успешным завершением дел, в том числе о богатом урожае.

Читайте такжеКогда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин деньМальчики с именем Илья – ответственные и честные люди. Он открытый и общительный, любит активный отдых, хорошо учится, если ему интересно – но в то же время большой собственник и материалист.

Поздравления с Днем Ильи можно выбирать как прикольные, так и трогательные, душевные – именинник оценит по достоинству каждое.

Душевные и прикольные поздравления с Днем Ильи – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки и гиф с праздником Ильи – мы собрали в сегодняшнем материале Главреда.

День Іллі 2020 – привітання з Днем пророка Іллі і з іменинами на украинском языке

Поздравления с Днем Ильи – проза, стихи, смс

Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!

***

Наступает для всех праздник —

Это славный Ильин день.

Пусть гремит боян-проказник,

С лиц уйдет печали тень.

Поздравляю всех сегодня,

Благ побольше будет пусть,

Счастья, радости, веселья,

Вдаль уходит пускай грусть!

***

Сегодня в праздник именины

Позволь, поздравим мы тебя.

Здоровья, словно у осины,

Быть сильным как пророк Илья.

Для слабых быть всегда утехой,

Чтоб каждый был тебе бы рад,

Судьбы преграды — не помеха,

Чтоб и чужой назвал бы "брат".

Пускай бы ангел твой хранитель

От бед всегда бы защищал.

И даже древний прародитель,

Ценил, любил и уважал.

***

Всех верующих людей нашей страны поздравляю с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, не правильных решений, гнусных мыслей и плохих поступков!

***

Илья-пророк пришел с добром —

Хоть и запретил нам всем купаться.

Сегодня соберемся за столом,

Мы будем веселиться и смеяться.

Но слишком громко не балуй,

Илья нам гнев послать свой может.

Ты ближнего жалей и уважай

С любовью в сердце все ты сможешь.

Пророк гласил о Божием даре

О вере и надежде на Земле.

Пусть жизнь добром своим одарит

И здравие дарует всей семье.

***

В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пускай вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех сферах! Веры желаю крепкой, любви настоящей, дружбы верной, добра и мудрости!

***

Пришел Илья — и лето убегает,

(Но ничего, оно вернется вновь),

Русалки из болота вылезают,

И льет с небес уже осенний дождь.

Ну что ж, поздравим мы с Ильей друг друга,

Вкусим немного праздничных забот;

Когда зимой в окно стучится вьюга,

Его мы вспомним, и тепло придет!

***

Дорогой Илья, я тебя поздравляю и хочу пожелать легко и успешно проходить любой уровень сложности жизни, в любой схватке одерживать победу, в любом деле приходить к успеху и высоким результатам, и самое главное — ни при каких обстоятельствах не терять веры в себя и свои силы!

***

Сегодня праздник светлый — Ильин день,

Поздравим вас, из душ прогоним тень.

Помолимся Илье мы о погоде

Не только в окружающей природе,

А также в семьях ваших и домах.

Лишь праведных вам мыслей в головах,

Сердцам — добра, кристальной чистоты,

А душам — настоящей красоты!

***

От всей души тебе, Илья,

Желаю счастья и достатка!

Пусть будут верными друзья,

Пусть вверх идет карьера гладко!

Желаю крепкого здоровья

И силы в теле молодом!

Наполни жизнь свою любовью,

Успехом, радостью, добром!

***

С днем торжественным, Илья,

Поздравляю тебя я

И здоровья пожелаю,

И любовь пусть ждет большая!

С Днем пророка Ильи картинки и открытки на День Ильи