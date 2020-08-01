УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами

1 августа 2020, 05:04

Душевные и прикольные поздравления с Днем Ильи – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки и гиф с праздником Ильи – в материале Главреда.

С праздником Ильи - поздравления, картинки и гиф с Днем Ильи
С праздником Ильи - поздравления, картинки и гиф с Днем Ильи

С праздником пророка Ильи поздравления для всех православных христиан звучат 2 августа. В этот день дарят и поздравления с Днем ангела Ильи – ведь это еще и главные именины Ильи по церковному календарю.

Это прекрасный, почти семейный праздник, ведь пророку Илье молятся об успешном замужестве и удачном браке (чтобы муж на сторону не гулял), а также просят его помочь с успешным завершением дел, в том числе о богатом урожае.

Читайте такжеКогда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин деньМальчики с именем Илья – ответственные и честные люди. Он открытый и общительный, любит активный отдых, хорошо учится, если ему интересно – но в то же время большой собственник и материалист.

Поздравления с Днем Ильи можно выбирать как прикольные, так и трогательные, душевные – именинник оценит по достоинству каждое.

Душевные и прикольные поздравления с Днем Ильи – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки и гиф с праздником Ильи – мы собрали в сегодняшнем материале Главреда.

День Іллі 2020 – привітання з Днем пророка Іллі і з іменинами на украинском языке

Поздравления с Днем Ильи – проза, стихи, смс

Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!

с днем ильи гиф - Красивые анимационные открытки с Днем Ильи

***

Наступает для всех праздник —

Это славный Ильин день.

Пусть гремит боян-проказник,

С лиц уйдет печали тень.

Поздравляю всех сегодня,

Благ побольше будет пусть,

Счастья, радости, веселья,

Вдаль уходит пускай грусть!

***

Сегодня в праздник именины

Позволь, поздравим мы тебя.

Здоровья, словно у осины,

Быть сильным как пророк Илья.

Для слабых быть всегда утехой,

Чтоб каждый был тебе бы рад,

Судьбы преграды — не помеха,

Чтоб и чужой назвал бы "брат".

Пускай бы ангел твой хранитель

От бед всегда бы защищал.

И даже древний прародитель,

Ценил, любил и уважал.

***

Всех верующих людей нашей страны поздравляю с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, не правильных решений, гнусных мыслей и плохих поступков!

***

Илья-пророк пришел с добром —

Хоть и запретил нам всем купаться.

Сегодня соберемся за столом,

Мы будем веселиться и смеяться.

Но слишком громко не балуй,

Илья нам гнев послать свой может.

Ты ближнего жалей и уважай

С любовью в сердце все ты сможешь.

Пророк гласил о Божием даре

О вере и надежде на Земле.

Пусть жизнь добром своим одарит

И здравие дарует всей семье.

***

В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пускай вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех сферах! Веры желаю крепкой, любви настоящей, дружбы верной, добра и мудрости!

***

Пришел Илья — и лето убегает,

(Но ничего, оно вернется вновь),

Русалки из болота вылезают,

И льет с небес уже осенний дождь.

Ну что ж, поздравим мы с Ильей друг друга,

Вкусим немного праздничных забот;

Когда зимой в окно стучится вьюга,

Его мы вспомним, и тепло придет!

С Праздником Ильи Пророка - Красивые gif открытки

***

Дорогой Илья, я тебя поздравляю и хочу пожелать легко и успешно проходить любой уровень сложности жизни, в любой схватке одерживать победу, в любом деле приходить к успеху и высоким результатам, и самое главное — ни при каких обстоятельствах не терять веры в себя и свои силы!

***

Сегодня праздник светлый — Ильин день,

Поздравим вас, из душ прогоним тень.

Помолимся Илье мы о погоде

Не только в окружающей природе,

А также в семьях ваших и домах.

Лишь праведных вам мыслей в головах,

Сердцам — добра, кристальной чистоты,

А душам — настоящей красоты!

***

От всей души тебе, Илья,

Желаю счастья и достатка!

Пусть будут верными друзья,

Пусть вверх идет карьера гладко!

Желаю крепкого здоровья

И силы в теле молодом!

Наполни жизнь свою любовью,

Успехом, радостью, добром!

***

С днем торжественным, Илья,

Поздравляю тебя я

И здоровья пожелаю,

И любовь пусть ждет большая!

С Днем пророка Ильи картинки и открытки на День Ильи

с днем пророка ильи картинки
поздравления с днем ильи открытки
поздравление илье с именинами картинки
с днем пророка ильи картинки открытки поздравления
с днем ангела ильи картинки
День Ильи праздник поздравления открытие именины День ангела
Сейчас вы просматриваете новость «День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:04
День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами
05:01
Когда в Украине появится 5G: в Кабмине назвали дату и рассказали подробности
04:24
Врач назвал три типа людей, которым не грозит заражение COVID-19 Видео
03:50
С порно или без порно: ученые рассказали, как влияет на мужчин видео с сексом
03:40
В Украине стартует продажа тюрем: эксперт оценил инициативу и сделал прогноз
02:16
Как правильно носить маски и перчатки в жару Видео
01:37
"Какие огромные": Толкалина топлес показала необычные соски
00:55
Ученые нашли новую причину ожирения у женщин
00:19
День подруги 2020 – поздравления и красивые картинки для подруженьки
31 июля, пятница
23:58
"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву Видео
23:28
Кулеба призвал усилить давление на Путина: выяснились нарушения Видео
22:55
Луцкий террорист Кривош объявил голодовку: адвокат назвал причину
22:26
В Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантина
22:23
Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
21:51
"Новый фактор риска": эксперт оценил вероятность войны в Черном море
21:39
Человек, которого знает Донбасс: экс-премьер может стать новым делегатом Киева в ТКГ – Кравчук
21:38
Похудение: названо самое жиросжигающее время для тренировки
21:16
Задержание "зеленых человечков": Аваков сделал громкое заявление
21:16
Кравчук рассказал о планах на случай провала переговоров по Донбассу
20:48
Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий: кто останется без помощи
20:07
Кому не страшен коронавирус: врач назвал три типа иммунитета
19:44
В Украине объявили о начале старта процесса экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера
19:34
Скончался известный британский режиссер, творец фильма Pink Floyd
19:17
Смерть Энди Картрайта насильственная - жену обвинили в убийстве
19:14
Смена зоны карантина: стало известно, как часто будут пересматривать правила Видео
18:50
Карантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны
18:28
Леонардо Ди Каприо снимает фильм от автора Дивного мира
18:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 августа: помощь звезд и серьезное пополнение бюджета Видео
17:55
Изменения для ФОПов с 1 августа: кого коснется
17:47
Стало известно, когда планируют возобновить строительство Северного потока-2
17:42
Появилась полная версия смерти и расчленения Энди Картрайта
16:56
Екатерина Жемчужная срочно госпитализирована
16:47
Будут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака
16:42
"Запачкается в коричневом": эксперт объяснил, как Зеленский из-за Шария роет себе яму Видео
16:31
Кабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зиму Видео
16:25
Поставили точку: в Киевсовете рассказали, обязательно ли в школах начинать учебу с гимна
16:23
Участница Танців з зірками 2020 Илона Гвоздева назвала пол ребенка Видео
16:08
Названы новые правила карантина в Украине, которые стартуют завтра Видео
15:51
Украина и Беларусь объявили о спецоперации Зубр-2020 на границах двух стран: подробности
15:48
Танці з зірками 2020: назвали партнеров AlyonaAlyona и Дмитрия Танковича
15:45
Почему он не хочет секса: 6 причин
15:33
Постоянный стресс и усталость: о чем сигнализирует тело
15:09
Катастрофа Ту-154 в Смоленске: в Польше назвали причину взрыва самолета и обвинили Россию
14:25
Астролог назвал самые плохие дни августа: что нельзя делать "ни под каким соусом"
14:22
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве
14:19
С ног на голову: названо худшее время для секса
14:03
Демарш Козака по Донбассу: у Путина рассказали, выходит ли Россия из Минских соглашений
13:53
У Зеленского хотят провести в Украине Олимпийские игры
13:46
В Госдуме пригрозили официальными поставками оружия в "Л/ДНР": названо условие
13:45
Иран согласен выплатить компенсации за самолет МАУ – но есть подвох Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять