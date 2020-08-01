День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами

Душевные и прикольные поздравления с Днем Ильи – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки и гиф с праздником Ильи – в материале Главреда.
С праздником пророка Ильи поздравления для всех православных христиан звучат 2 августа. В этот день дарят и поздравления с Днем ангела Ильи – ведь это еще и главные именины Ильи по церковному календарю.
Это прекрасный, почти семейный праздник, ведь пророку Илье молятся об успешном замужестве и удачном браке (чтобы муж на сторону не гулял), а также просят его помочь с успешным завершением дел, в том числе о богатом урожае.
Читайте такжеКогда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин деньМальчики с именем Илья – ответственные и честные люди. Он открытый и общительный, любит активный отдых, хорошо учится, если ему интересно – но в то же время большой собственник и материалист.
Поздравления с Днем Ильи можно выбирать как прикольные, так и трогательные, душевные – именинник оценит по достоинству каждое.
Душевные и прикольные поздравления с Днем Ильи – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс, картинки и гиф с праздником Ильи – мы собрали в сегодняшнем материале Главреда.
День Іллі 2020 – привітання з Днем пророка Іллі і з іменинами на украинском языке
Поздравления с Днем Ильи – проза, стихи, смс
Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!
***
Наступает для всех праздник —
Это славный Ильин день.
Пусть гремит боян-проказник,
С лиц уйдет печали тень.
Поздравляю всех сегодня,
Благ побольше будет пусть,
Счастья, радости, веселья,
Вдаль уходит пускай грусть!
***
Сегодня в праздник именины
Позволь, поздравим мы тебя.
Здоровья, словно у осины,
Быть сильным как пророк Илья.
Для слабых быть всегда утехой,
Чтоб каждый был тебе бы рад,
Судьбы преграды — не помеха,
Чтоб и чужой назвал бы "брат".
Пускай бы ангел твой хранитель
От бед всегда бы защищал.
И даже древний прародитель,
Ценил, любил и уважал.
***
Всех верующих людей нашей страны поздравляю с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, не правильных решений, гнусных мыслей и плохих поступков!
***
Илья-пророк пришел с добром —
Хоть и запретил нам всем купаться.
Сегодня соберемся за столом,
Мы будем веселиться и смеяться.
Но слишком громко не балуй,
Илья нам гнев послать свой может.
Ты ближнего жалей и уважай
С любовью в сердце все ты сможешь.
Пророк гласил о Божием даре
О вере и надежде на Земле.
Пусть жизнь добром своим одарит
И здравие дарует всей семье.
***
В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пускай вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех сферах! Веры желаю крепкой, любви настоящей, дружбы верной, добра и мудрости!
***
Пришел Илья — и лето убегает,
(Но ничего, оно вернется вновь),
Русалки из болота вылезают,
И льет с небес уже осенний дождь.
Ну что ж, поздравим мы с Ильей друг друга,
Вкусим немного праздничных забот;
Когда зимой в окно стучится вьюга,
Его мы вспомним, и тепло придет!
***
Дорогой Илья, я тебя поздравляю и хочу пожелать легко и успешно проходить любой уровень сложности жизни, в любой схватке одерживать победу, в любом деле приходить к успеху и высоким результатам, и самое главное — ни при каких обстоятельствах не терять веры в себя и свои силы!
***
Сегодня праздник светлый — Ильин день,
Поздравим вас, из душ прогоним тень.
Помолимся Илье мы о погоде
Не только в окружающей природе,
А также в семьях ваших и домах.
Лишь праведных вам мыслей в головах,
Сердцам — добра, кристальной чистоты,
А душам — настоящей красоты!
***
От всей души тебе, Илья,
Желаю счастья и достатка!
Пусть будут верными друзья,
Пусть вверх идет карьера гладко!
Желаю крепкого здоровья
И силы в теле молодом!
Наполни жизнь свою любовью,
Успехом, радостью, добром!
***
С днем торжественным, Илья,
Поздравляю тебя я
И здоровья пожелаю,
И любовь пусть ждет большая!