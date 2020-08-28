Ореховый спас: всё, что нужно знать – от традиций до поздравлений

Ореховый Спас - что нельзя делать, что святить, приметы, открытки

Ореховый Спас (Ореховник) в народе носит много названий: это и Хлебный Спас, и Спас Нерукотворный, и Холщовый Спас (Спас на полотне или Спас на холстах). Кто-то называет его просто по номеру – Третий Спас. Он последний в "спасительных" "запасливых" праздников, когда у православных принято святить в церкви плоды нового урожая.

Ореховый Спас 2020 отмечается 29 августа, на следующий день после праздника Успение Пресвятой Богородицы. В этом году это суббота. Детальнее читайте в нашем материале Ореховый Спас 2020 – дата, традиции празднования и польза орехов.

Что святят в церкви на Ореховый Спас

На Ореховый Спас принято нести в церковь:

зерно и изделия из муки нового урожая – от пирожков до хлебных караваев;

орехи – вплоть до "ненашенских" фисташек и кешью;

всё, что святили в предыдущие Спасы: мед, яблоки, другие овощи и фрукты.

В старину на третий Спас еще освящали и колодцы.

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Что нельзя делать на Ореховый Спас

Хлебный Спас приходится на пик уборочной кампании – так что селянам отдыхать было некогда. Поэтому и запрета на работу в этот день нет.

Скорее наоборот – в Ореховый Спас нельзя лениться.

Утром нужно сходить в церковь помолиться и посвятить орехи, зерно и хлеб, а вечером после трудового дня – принято было ходить в баню. Считается, что если попариться в этот праздник в бане с ореховым веником – это добавит здоровья и сил на год вперед.

Также в Спас Нерукотворный нельзя ссориться и желать кому-либо зла – всё плохое, что пожелаешь, вернется сторицей.

На Третий Спас часто устраивали ярмарки (отсюда и название Холщовый Спас) – и хорошей приметой считается купить в этот день что-то, что сделано из ткани. По поверью, так можно привлечь достаток и благополучие в дом.

Что приготовить на Ореховый Спас

Уже закончен Успенский пост – поэтому на праздничный стол можно смело подавать блюда из мяса, яиц и молочных продуктов. И, конечно, всюду, куда можно, хозяйки добавляют орехи: в салаты, в подливку к мясу или рыбе, в десерты.

Ореховый Спас – открытки и поздравления

Поздравления с Ореховый Спасом – картинки, на Ореховый Спас поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс – читайте в материале С Ореховый Спасом – картинки, гиф и поздравления-пожелания.