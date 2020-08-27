Как отмечать праздник Успение 2020 – от традиций до поздравлений

Успение Пресвятой Богородицы - что нельзя делать, приметы, поздравления

Уже завтра, 28 августа – праздник Успение Пресвятой Богородицы у православных.

Это самая первая Большая Пречистая (ее так и называют – Первая с большой буквы). На Рождество Богородицы 21 сентября будет еще Вторая Пречистая, а на Покров 14 октября – Третья Пречистая.

В этот день не принято тяжело работать, заниматься грязным трудом (убираться, работать в саду и пр.) – вместо этого ходят в церковь, чтобы молитва Пресвятой Богородице защитила от бед и дала новых сил. В чем помогает икона Успение Пресвятой Богородицы и как молиться в праздник 28 августа – читайте в материале Молитва на Успение Богородицы: о чем просят Деву Марию в ее праздник.

Из домашних работ традиции на Успение Пресвятой Богородицы разрешают (и даже поощряют) делать запасы на зиму. Считается, что особо вкусными у хозяйки получатся соленые огурцы, если солить их на Успение: "На Успение огурцы солить, на Сергея (8 октября) капусту рубить".

Успение Пресвятой Богородицы – что можно есть

В праздник 28 августа завершается Успенский пост 2020. Но в этом году Успение выпало на пятницу – поэтому в этот день еще придется попоститься: яйца, мясные и молочные продукты есть нельзя – но можно заменить их рыбными блюдами.

Успение Пресвятой Богородицы – что категорически нельзя делать

Помимо запрета на тяжелую работу и недостойное поведение (нельзя сквернословить, сплетничать или завидовать, напиваться, шумно веселиться, предаваться иному разврату) – есть у праздника Успение и свои "личные" запреты.

Так, на Первую Пречистую нельзя:

ходить в неудобной обуви или босиком;

брать в руки колющие и режущие предметы;

женщинам – стричься;

разжигать дома огонь.

Почему нельзя всё это делать в праздник Успение Пресвятой Богородицы и чем это грозит – читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции.

Успение Пресвятой Богородицы – картинки, открытки и поздравления

Душевные и прикольные поздравления с Успением Пресвятой Богородицы – своими словами в прозе, стихи и короткие смс, картинки на Успение – читайте в материале Поздравления и открытки на Успение Пресвятой Богородицы: проза, стихи, гиф.

А поздравления с праздником Успение Пресвятой Богородицы на украинском языке – в материале Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці – картинки та побажання.