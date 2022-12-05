День Святого Николая 2022: история праздника, традиции и запреты дня

День Святого Николая очень любят все дети / ua.depositphotos.com

День Святого Николая - самый любимый праздник всех украинцев, ведь именно с этой даты начинается цикл новогодних и рождественских праздников. Этот праздник является настоящим поводом для радости всех детей, ведь они получают щедрые подарки от своих родителей. Главред рассказывает об истории праздника, а также об особенностях празднования дня Святого Николая в 2022 году.

Когда день Святого Николая

Католики ежегодно отмечают день Святого Николая по григорианскому календарю, а православные - по юлианскому. Именно поэтому дата празднования отличается: у католиков - это 6 декабря, а у православных - 19 декабря.

В Украине большинство граждан являются православными христианами, поэтому праздник будем отмечать 19 декабря. В этом году день Святого Николая в Украине приходится на понедельник.

Невыдуманная история о святом Николае

Святой Николай Чудотворец родился в 270 году нашей эры в городе Патара (территория современной Турции). Его семья была состоятельной, Николай был единственным сыном у своих родителей. Семья Николая была очень верующей, а потому Николай с детства воспитывался в соответствии со всеми канонами христианства. С детства мальчик отличался небывалой чуткостью и любовью к людям.

Когда Николаю едва исполнилось 18 лет, его родители умерли. Свое наследство он не стал тратить даром, а начал помогать нуждающимся. Существует много легенд, как Николай тайно подкладывал бедным людям мешочки с деньгами, чтобы хоть как-то облегчить их жизнь.

Так, однажды Николай услышал историю одной бедной девушки, которая влюбилась в богатого юношу. Молодожены хотели пожениться, однако родители парня были против, ведь девушка не имела никакого приданого. И тут на помощь пришел милосердный Николай. Он подбросил девушке мешочек с деньгами, невероятно осчастливив ее.

Также Николай много заботился о детях: приносил им еду, теплые вещи, а также игрушки. Все свои добрые дела Николай делал только ночью, чтобы о нем никто не узнал. Однако через некоторое время люди все-таки узнали имя благодетеля, который приносил подарки им и их детям. Чтобы хоть как-то его отблагодарить, люди избрали Николая своим епископом, а также стали называть Чудотворцем.

Стоит отметить, что Николай не только помогал нуждающимся, а также защищал обездоленных. Говорят, что Чудотворец освобождал незаконно осужденных, а также спасал их от смертной казни.

Согласно легенде, Николай творил добро даже после своей смерти. Известно, что его мощи оздоравливали больных. Люди верят, что искренняя молитва к святому Николаю защищает всех, кто находится в жизненной опасности.

День Святого Николая: традиции праздника

Основная традиция в день Святого Николая – это дарение подарков. Все мы знаем, как дети любят находить утром 19 декабря у себя под подушкой вкусные подарочки. Отметим, что подарки нужно дарить не только детям, но и взрослым. Считается, что подарок, сделанный близкому человеку в этот день, символизирует присутствие святого Николая рядом с нами.

В этот день принято ходить в церковь, ведь во всех храмах происходит служение в честь святого Николая. Поэтому важно прийти в церковь, поставить свечку и помолиться Николаю Угоднику, попросив у него покровительство.

Еще одной хорошей традицией этого праздника является установка праздничных елок на площадях. Также в этот день устраиваются разнообразные предновогодние гуляния и ярмарки. Кроме того, в день Святого Николая принято поздравлять всех детей-сирот.

День Святого Николая 2022 / ua.depositphotos.com

Что нельзя делать в день Святого Николая

В этот день нельзя давать в долг, так как заемщик вынесет все блага из дома.

Нельзя держать зла на родных и знакомых. Надо прощать всех обидчиков и мириться с ними.

В день Святого Николая нельзя конфликтовать и ссориться с близкими, а также ругать детей.

В этот светлый праздник ни в коем случае нельзя завидовать. Наоборот, нужно благодарить Всевышнего за все те блага, которые вы имеете.

В народе верят, что в день Святого Николая нельзя заниматься ремонтом, шитьем, глажкой и стиркой.

Народные приметы ко дню Святого Николая

Наши предки верили, что в этот день погода может подсказать, каким будет урожай следующего года. Нужно обратить внимание, нет ли на деревьях инея. Если он есть, то в наступающем году стоит ждать хорошего урожая пшеницы.

Также в этот день определяют, каким будет летний Николай (22 мая). Говорят, если на зимнего Николая выпало очень много снега, то на летнего Николая будет очень много травы.

Если на Николая очень холодно, то и вся зима будет лютой и холодной. Если наоборот, тепло и ясно, то и вся зима будет такой.

В народе верят, если в день Святого Николая большой снегопад, то такая погода будет до самого Рождества (7 января).

Вас может заинтересовать: