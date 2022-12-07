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День украинского платка: что нужно знать о празднике

7 декабря 2022, 06:00
Платок служил неким оберегом и символом любви. Молодая девушка дарила своему жениху платок, чтобы показать свою любовь.
Платок.Хустка
Платок.Хустка / http://na-skryzhalyah.blogspot.com/

7 декабря в Украине отмечается "молодой" праздник - Всемирный день украинского платка. Праздник появился совсем недавно, а именно в 2019-м году, благодаря активисткам из Винницы, которые решили уважить традиционный головной убор украинского костюма. И не только костюма. Украинский платок носили и в качестве традиционного головного убранства и в повседневной жизни. Платок отлично справляется со своими задачами: греть и украшать.

Платок - это не просто головной убор или украшение. Платок - это оберег, символ многих украинских традиций, а также произведением искусства и народного мастерства. Хустка также становилась неким индикатором для социального статуса, сезона, а также жизненного события.

В древние времена женщины имели платки, как говорится, на все случаи жизни: были праздничные платки, в которых шли в церковь, и были обыденные, в которых работали в поле или по хозяйству. Говорили, что когда платок выглядел богато, то, соответственно, богатой была и семья.

Молодые женщины носили белые или яркие платки, старшие женщины – темные, а вдовы – только черные. Платки также имели разный размер: маленькие были повседневнее, большие одевались на голову, а на груди закручивались, чтобы было тепло. Например, если женщина несла маленького ребенка, то кутала и его, и себя.

Цель этого дня – объединить женщин разных профессий, возраста, специальности и национальности для сбережения красивых украинских традиций. Кстати, в 2019 году праздник отмечался в США, Испании, Канаде, Латвии, Португалии, Казахстане, Иордании, Индии.

Праздник прижился в Украине и многие украинки используют этот элемент одежды в своих образах. Платок стал самым настоящим стильным элементом в гардеробе украинских модниц. В 2019 году даже зародился флешмоб, когда нужно было сделать фото в платке и запостить его в своих социальных сетях.

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