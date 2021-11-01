День всех святых 2021:  традиции и запреты дня

День всех святых 2021 / ua.depositphotos.com/

В первые дни ноября католическая церковь по традиции поминает усопших. 1 ноября – День всех святых, за которым следует День поминовения почивших.

О том, какие религиозные праздники будут отмечать украинцы в последний месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

День всех святых для древних кельтов означал наступление Нового года. Накануне отмечался праздник Самайн. Согласно поверью, в этот день волшебные существа и темные силы приходят в мир живых. А людям, в свою очередь, выпадала возможность побывать в потусторонних мирах. Его староагнлийское название All hallow ees (Месса всех святых) в современном варианте звучит как Хэллоуин.

День всех святых почитается христианами многих стран. К примеру, в Мексике, Португалии и Испании умершим принято делать подношения. В Польше, Румынии, Австрии на могилах зажигают свечи.

В странах Латинской Америки с 31 октября по 2 ноября проходит День мертвых. Там он является государственным праздником и люди устраивают массовые гуляния и карнавалы. В конце дня родственники умерших посещают могилы усопших родственников и молятся.

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Среди традиций праздника создание алтарей и почитание умерших с использованием специальных черепов сalaveras. На могилы умерших родственников приносят их любимые напитки и угощения.

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День всех святых в православии

В православном христианстве также празднуют День всех святых. Этот праздник называют Неделя всех святых. Этот день отмечают в первое воскресенье после Троицы. В 2022 году Неделя всех святых приходится на 19 июня.

В этот день православные почитают память всех святых как канонизированных, так и неизвестных, которые прославляли учение Господа. Неделя всех святых открывает цикл чтения 11 воскресных утренних Евангелий.

В День всех святых нельзя: