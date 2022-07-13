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Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

13 июля 2022, 18:53

Почему в этот день нельзя впускать в дом кошек и собак и смотреться в воду.

День Ильи 2022
День Ильи 2022 / depositphotos.com/

В начале августа православные христиане почитают одного из самых знаменитых пророков Ветхого Завета Илию. Ильин день 2022 выпадает на 2 августа и является непереходящим праздником. В народе с ним связано множество поверий и запретов.

О том, какие религиозные праздники выпадают в последний месяц лета, читайте в материале: Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты.

2 августа – праздник Ильин день

В православной церкви 2 августа чтят единственного ветхозаветного пророка Илию. Он родился за 900 лет до Пришествия Христа, но считается одним из самых ревностных поборников поклонения идолам. Он был призван на небеса живым и въехал туда на огненной колеснице. Считается, что именно он станет предвестником Второго Пришествия Христа на землю.

День Ильи пришел на замену языческому празднику почитания бога-громовержца Перуна, который олицетворял молнии гром и стихию огня.

Ильин день 2022 – традиции

Наутро в церкви проводится торжественная служба и литургия. Верующие молятся Илье о хорошем урожае, семейном счастье, просят покровительства в финансовых вопросах и мирного неба над головой.

В этот день в народе принято было играть свадьбы. Пророк Илия считался покровителем супружеских пар и венчание в день Ильи могло принести семейной паре счастье и благополучие.

В Ильин день также устраивали коллективную трапезу, на которую приглашали жителей соседних сел. Такие "братчины" зачастую заканчивались народными гуляниями.

Считалось, что в это день лето встречается с осенью. После дня Ильи люди не купались в водоемах, Вода "цветет" и это может привести к болезням.

День Ильи – магия и обряды

Предки верили, что этот день обладает особой магической силой, которая поможет привлечь в жизнь здоровье, деньги и удачу.

Чтобы улучшить материальное положение люди брали мак, и рассыпая его по комнатам, приговаривали:

Илья щедрый, расщедрись на мой мак так, Чтобы он народил мне пятак, Пятак народил десятку, Десятки народили бы мне достатки. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Для того, чтобы укрепить здоровье или избавиться от тяжелой болезни в день Ильи нужно было постоять под дождем. Считалось, что так можно исцелиться от всех недугов.

Что нельзя делать в день Ильи

В этот день люди придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь на себя несчастья. Вот некоторые из них:

  • табу на тяжелый физический труд в поле – разгневанный пророк мог наслать молнии на урожай;
  • трогать кошек и собак если идет дождь и пускать их в дом – животные могли принести молнию;
  • смотреть на себя в отражении воды – нечисть может утянуть на дно;
  • выгонять животных на пастбище – в них может вселиться нечистая сила.

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