Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты

Православный календарь на август 2022 / depositphotos.com/

На последний месяц лета выпадает несколько важных христианских праздников и дат: день Ильи 2022, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Когда Успенский пост в 2022 году и Спасы, разобрался Главред.

Православный календарь на 2022 год напомнит о важных праздниках, днях начала постов и родительских субботах и днях поминовения христианских святых.

Постные дни в августе 2022 приходятся на Успенский пост с 14 по 27 августа. Он является одним из самых строгих, рекомендуется воздержаться от пищи животного происхождения: мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. В праздник Преображение Господне 19 августа позволяется употреблять рыбу. По средам и пятницам 3, 5, 10, 12, 31 августа предусмотрены однодневные посты.

Православный календарь на август 2022

2 августа – праздник церковный

Ильин день.

4 августа – праздник церковный

День Святой Марии Магдалины.

5 августа – праздник церковный

Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа – праздник церковный

День Бориса и Глеба.

7 августа – праздник церковный

Успение праведной Анны, матери Богородицы.

9 августа – праздник церковный

Пантелеймонов день.

13 августа – праздник церковный

Заговоры на Успенский пост.

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14 августа – праздник церковный

Медовый спас . Начало Успенского поста. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

17 августа – праздник церковный

Святых семи отроков Ефейских.

19 августа – праздник церковный

Преображение Господне. Яблочный спас .

26 августа – праздник церковный

Празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного Максима.

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28 августа – праздник церковный

Успение Пресвятой Богородицы .

29 августа – праздник церковный

Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской.

30 августа – праздник церковный