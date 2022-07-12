Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты

Ильин день, Успенский пост 2022, Преображение Господне, день Пантелеймона целителя - важные церковные праздники августа.
На последний месяц лета выпадает несколько важных христианских праздников и дат: день Ильи 2022, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Когда Успенский пост в 2022 году и Спасы, разобрался Главред.
Православный календарь на 2022 год напомнит о важных праздниках, днях начала постов и родительских субботах и днях поминовения христианских святых.
Постные дни в августе 2022 приходятся на Успенский пост с 14 по 27 августа. Он является одним из самых строгих, рекомендуется воздержаться от пищи животного происхождения: мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. В праздник Преображение Господне 19 августа позволяется употреблять рыбу. По средам и пятницам 3, 5, 10, 12, 31 августа предусмотрены однодневные посты.
Православный календарь на август 2022
2 августа – праздник церковный
- Ильин день.
4 августа – праздник церковный
- День Святой Марии Магдалины.
5 августа – праздник церковный
- Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа – праздник церковный
- День Бориса и Глеба.
7 августа – праздник церковный
- Успение праведной Анны, матери Богородицы.
9 августа – праздник церковный
- Пантелеймонов день.
13 августа – праздник церковный
- Заговоры на Успенский пост.
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14 августа – праздник церковный
- Медовый спас. Начало Успенского поста. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.
17 августа – праздник церковный
- Святых семи отроков Ефейских.
19 августа – праздник церковный
- Преображение Господне. Яблочный спас.
26 августа – праздник церковный
- Празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного Максима.
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28 августа – праздник церковный
- Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа – праздник церковный
- Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской.
30 августа – праздник церковный
- Преподобного Алипия, иконописца Печерского. Печерской иконы Божией Матери.