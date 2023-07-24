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Именины и День ангела в августе 2023: кого и когда поздравлять

Сергей Кущ
24 июля 2023, 13:10 обновлено 24 июля, 13:10
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Ориентируясь на церковный календарь, вы сможете выбрать имя для крещения, а также узнать, кто празднует день ангела в августе.
Именины в августе мужские и женские
Именины в августе мужские и женские / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Именины или День ангела имеет глубокое значение для многих людей и связаны с традициями и верованиями. Подготовьтесь к празднованию и узнайте о том, как особенно отметить эти даты в этом году.

Ориентируясь на церковный календарь, вы сможете выбрать имя для крещения, а также узнать, кто празднует день ангела в августе.

Кто будет отмечать именины в августе

1 августа Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица

видео дня

2 августа Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Пётр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Фёдор

3 августа Георгий, Евгений, Егор, Иван, Онисим, Пётр, Роман, Семён, Теодор, Фёдор, Анна

4 августа Алексей, Михаил, Фока, Магдалина, Мария

5 августа Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Фёдор, Анна

6 августа Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Кристина

7 августа Александр, Макар, Анна, Ираида

8 августа Ермолай, Игнат, Сергей, Теодор, Фёдор

9 августа Герман, Иван, Клим, Наум, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Анфиса

10 августа Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Ульян, Юлиан, Алёна, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина

11 августа Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима

12 августа Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ангелина, Люция

13 августа Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Осип, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета

14 августа Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Маркел, Теодор, Тимофей, Фёдор, Саломея, Софья

15 августа Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Фёдор

16 августа Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Саломея

17 августа Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семён, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия

18 августа Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна

20 августа Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Пётр

21 августа Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Осип, Сильвестр, Теодор, Фёдор, Эмиль

22 августа Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Маркел, Матвей, Пётр, Самуил, Ульян, Юлиан, Яков, Арина, Ирина, Мария

23 августа Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва

24 августа Александр, Василий, Клавдий, Макар, Максим, Мартин, Теодор, Фёдор, Мария, Сюзанна

25 августа Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Маркел, Матвей, Михаил, Николай, Пётр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Фёдор, Яков

26 августа Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Евдокия, Ксения

27 августа Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Маркел, Матвей, Николай, Семён, Теодор, Фёдор, Ева, Евдокия

28 августа Мария

29 августа Аким, Александр, Герасим, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков, Анна

30 августа Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Ульяна, Юлиана

31 августа Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Фрол, Эмиль, Ульяна, Юлиана.

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