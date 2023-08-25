Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы: что поставить на стол

Главред расскажет, что можно кушать 28 августа и как правильно отметить этот день.

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Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы / коллаж: Главред. фото: instagram _silamolitv_/prosto_o_vkusno2

Совсем скоро, 28 августа, христиане отметят праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день, как и в другие праздники - есть свои традиции, которые пришли к нам издавна. Мы расскажем, что можно кушать 28 августа и как лучше провести день.

Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы

Утром 28 августа верующие люди традиционно отправляются в церковь на праздничную службу, после чего ставят свечи. В этот день лучше всего молиться о здоровье родных. Также в церкви святят корзины. Помимо прочего, в этот день принято собираться за праздничным столом, заниматься рукоделием и соленьями.

Что нужно святить 28 августа

На праздник Успения Пресвятой Богородицы принято идти в церковь с корзиной, которую могут освятить. В первую очередь в эту корзину необходимо положить колосья пшеницы нового урожая. Также можно святить воду, хлеб, яблоки, фрукты, овощи нового урожая и орехи, а также - мёд.

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Что едят на Успение Пресвятой Богородицы

Так как Успение - это конец поста, стол в этот день издавна накрывали щедро. На нем должна стоять выпечка со свежими фруктами и орехами, также блюда из мяса и молока. В целом, в этот день можно отведать всё, что запрещается есть в постные дни.

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