Какой праздник 24 июня: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 24 июня значит для Украины.

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Какой праздник 24 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 24 июня годами ранее, какой праздник 24 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Какое событие произошло 24 июня – памятная дата

24 июня в Париже состоялась первая выставка художника Пикассо, на тот момент ему было 19 лет. Также в этот день в 1925 года рейхстаг захватили толпой вкладчиков, сбережения который сгорели из-за инфляции после войны.

В 1934 году 24 июня в Украине перенесли столицу из Харькова в Киев.

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Какой праздник 24 июня – что отмечают в мире и Украине в этот день

Неофициально но очень позитивно 24 июня во всем мире отмечают День бассейна, а также Международный день феи и Всемирный день смурфиков, ведь в этот день родился их создатель.

24 июня – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память апостола Варнавы, который был современником Иисуса Христа и стал свидетелем чудес им совершенных. Его убили иудеи.

Католики в этот день отмечают Рождество Иоанна Крестителя, которого также именуют как Предтеча.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 24 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 24 июня, отметят:

Мужские имена: Варнава, Варфоломей

Женские имена: Мария.

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