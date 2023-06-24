УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какой праздник 24 июня: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
24 июня 2023, 04:00
23
Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 24 июня значит для Украины.
Какой праздник 24 июня
Какой праздник 24 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 24 июня годами ранее, какой праздник 24 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Какое событие произошло 24 июня – памятная дата

24 июня в Париже состоялась первая выставка художника Пикассо, на тот момент ему было 19 лет. Также в этот день в 1925 года рейхстаг захватили толпой вкладчиков, сбережения который сгорели из-за инфляции после войны.

В 1934 году 24 июня в Украине перенесли столицу из Харькова в Киев.

видео дня

Какой праздник 24 июня – что отмечают в мире и Украине в этот день

Неофициально но очень позитивно 24 июня во всем мире отмечают День бассейна, а также Международный день феи и Всемирный день смурфиков, ведь в этот день родился их создатель.

24 июня – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память апостола Варнавы, который был современником Иисуса Христа и стал свидетелем чудес им совершенных. Его убили иудеи.

Католики в этот день отмечают Рождество Иоанна Крестителя, которого также именуют как Предтеча.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 24 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 24 июня, отметят:

Мужские имена: Варнава, Варфоломей

Женские имена: Мария.

Также вам может быть интересно:

календарь праздников
Реклама

Главное за день

"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФ

"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФ

02:40 Мир
Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

01:07 Мир
После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – Жданов

После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – Жданов

00:45 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

04:00

Какой праздник 24 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:18

Госпереворот Пригожина - не инсценировка и не "договорняк"мнение

03:10

Воспринимают близко к сердцу: пять знаков зодиака, которые слишком уязвимы

02:40

"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФВидео

02:35

"Внутри Кремля что-то искрит": Сотник рассказал о приближающемся хаосе в РФВидео

После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – ЖдановПосле демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – Жданов
02:20

Евгений Карась. Что происходит на России?Видеоблоги

02:05

Как и с чем есть сало: неожиданный ответ, о котором мало кто догадывается

01:35

Путинские генералы умоляют Пригожина остановиться, а он грозится трибуналомВидео

01:35

Черник пояснил, когда наступит удобный момент для удара по Крымскому мосту

Реклама
01:07

Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

00:47

"Наши соратники, готовьтесь!": в ЛСР высказались о вооруженном мятеже Пригожина

00:44

На России захейтили Собчак за фото в вышиванке

00:35

"С днем молодежи": Кремль опозорился обращением Путина, пока Пригожин захватывает РФ

00:31

Война в Украине будет забыта, впереди - война за Россиюмнение

23 июня, пятница
23:50

Хрупкая диктатура Путина упала, самое тяжелое мы пережили - Буданов

23:35

Под Бахмутом происходит месиво между "вагнеровцами" и войсками РФ: все подробности

23:35

Как началась гражданская война в РФ: первые заявления Евгения Пригожина

23:27

"Шойгу будет повешен на Красной площади" - Пригожин

23:08

О заявлениях Пригожина и "перевороте" в Россиимнение

22:50

Пригожин надеется на разгром армии РФ и хочет устроить переворот - ЭйдманЭксклюзив

Реклама
22:47

Резко похолодает: в Украину несется ураган

22:43

В России начинается гражданская война, Пригожин устраивает госпереворот: онлайнВидео

22:42

Госпитализация мужчин с разрешения военкоматов: юрист объяснил важный момент

22:24

Пригожин и Путин: кто кого сожрет?мнение

22:12

Спасал раненого командира: оккупанты смертельно ранили известного спортсмена

21:58

"Вторжения в Крым не было": Обама удивил циничным оправданием агрессии РФ

21:40

Украина освободила из Венгрии еще двух военнопленных

21:39

Можно привлечь большие проблемы с деньгами 24 июня: что нельзя делать и приметы

21:31

"Маємо, що маємо": Брежнева удивила фото без фильтров

20:40

Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% людей может заметить кота среди хомяков

20:34

Пугачева сделала новые губы: фото попало в сеть

20:23

Более 11 тысяч гривен для украинцев: кто может получить финансовую помощь

20:18

Тина Кароль встретилась с Папой Римским и вручила ему дневник мальчика из Мариуполя

19:24

"Дал срочное поручение Залужному": Зеленский собрал важную Ставку

19:21

В Запорожье обмелел Днепр: жители "задыхаются" от вони

19:20

Россиян ждет "непростое решение-2"мнение

19:10

Все горит и валит дым: в Геническе в воздух "взлетела" база РосгвардииВидео

18:49

Как сделать так, чтобы он думал обо мне: 7 психологических трюков

18:43

Что означают слова "південь" и "північ": Авраменко дал неожиданный ответВидео

18:17

"Геноцид россиян и сдача территорий": Пригожин требует ареста Шойгу и Герасимова

Реклама
18:09

"Все впереди": Украина еще не задействовала все силы в контрнаступлении - Сырский

17:44

Что сделать чтобы вышли черви с черешни: два простых и быстрых способа

17:44

Скандал на телевидении: Украину сравнили с нацистской Германией

16:56

"Бесполезная операция": Пригожин набросился на Кремль из-за войны в Украине

16:34

Винник рассказал, действительно ли он страдает от онкологии

16:23

"Бомбоубежища, суды, ЕС": Зеленский провел заседание СНБО

16:08

Что первым кладут в борщ – капусту или картошку: неожиданный ответ вызовет фурор

15:58

Распространенная ошибка: Авраменко рассказал, как правильно - "ріка" или "річка"Видео

15:52

Шпилька, трубочка и ручка: как убрать косточки из вишен за секунды

15:50

"Россия как дикий зверь": Дуда яростно обрушился на российский режим

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять