Какой праздник 24 июня: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 24 июня годами ранее, какой праздник 24 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Какое событие произошло 24 июня – памятная дата
24 июня в Париже состоялась первая выставка художника Пикассо, на тот момент ему было 19 лет. Также в этот день в 1925 года рейхстаг захватили толпой вкладчиков, сбережения который сгорели из-за инфляции после войны.
В 1934 году 24 июня в Украине перенесли столицу из Харькова в Киев.
Какой праздник 24 июня – что отмечают в мире и Украине в этот день
Неофициально но очень позитивно 24 июня во всем мире отмечают День бассейна, а также Международный день феи и Всемирный день смурфиков, ведь в этот день родился их создатель.
24 июня – церковный праздник
В Церкви по православному календарю в этот день чтится память апостола Варнавы, который был современником Иисуса Христа и стал свидетелем чудес им совершенных. Его убили иудеи.
Католики в этот день отмечают Рождество Иоанна Крестителя, которого также именуют как Предтеча.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 24 июня
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 24 июня, отметят:
Мужские имена: Варнава, Варфоломей
Женские имена: Мария.
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