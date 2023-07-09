Какой праздник 9 июля: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 6 июля значит для Украины.

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Какой праздник 9 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 9 июля годами ранее, какой праздник 9 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 9 июля – какие памятные события произошли в этот день

9 июля 1937 года на складе кинокомпании FOX произошел пожар, из-за которого многие фильмы были уничтожены навсегда.

В этот день 1938 году магазины Великобритании стали продавать противогазы. В 1957 году в этот день открыли 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.

видео дня

9 июля 1997 года Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО, а в 2002 году Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.

Какой праздник 9 июля в мире и Украине

В этот день отмечается Международный день уничтожения оружия. Событие началось в 2001 году посредством ООН. Также это день Моды и День веры в единорогов.

Какой праздник 9 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память преподобного Давида Солунского. Святой, который принял постриг святых мучеников и провел в шалаше более 70 лет.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 9 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 9 июля, отметят:

Мужские имена: Давид, Денис, Павел

Женские имена: Вероника

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