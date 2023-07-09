Какой праздник 9 июля: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 9 июля годами ранее, какой праздник 9 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 9 июля – какие памятные события произошли в этот день
9 июля 1937 года на складе кинокомпании FOX произошел пожар, из-за которого многие фильмы были уничтожены навсегда.
В этот день 1938 году магазины Великобритании стали продавать противогазы. В 1957 году в этот день открыли 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.
9 июля 1997 года Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО, а в 2002 году Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.
Какой праздник 9 июля в мире и Украине
В этот день отмечается Международный день уничтожения оружия. Событие началось в 2001 году посредством ООН. Также это день Моды и День веры в единорогов.
Какой праздник 9 июля по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память преподобного Давида Солунского. Святой, который принял постриг святых мучеников и провел в шалаше более 70 лет.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 9 июля
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 9 июля, отметят:
Мужские имена: Давид, Денис, Павел
Женские имена: Вероника
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