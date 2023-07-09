УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какой праздник 9 июля: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
9 июля 2023, 04:00
6
Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 6 июля значит для Украины.
Какой праздник 9 июля
Какой праздник 9 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 9 июля годами ранее, какой праздник 9 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 9 июля – какие памятные события произошли в этот день

9 июля 1937 года на складе кинокомпании FOX произошел пожар, из-за которого многие фильмы были уничтожены навсегда.

В этот день 1938 году магазины Великобритании стали продавать противогазы. В 1957 году в этот день открыли 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.

видео дня

9 июля 1997 года Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО, а в 2002 году Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.

Какой праздник 9 июля в мире и Украине

В этот день отмечается Международный день уничтожения оружия. Событие началось в 2001 году посредством ООН. Также это день Моды и День веры в единорогов.

Какой праздник 9 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память преподобного Давида Солунского. Святой, который принял постриг святых мучеников и провел в шалаше более 70 лет.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 9 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 9 июля, отметят:

Мужские имена: Давид, Денис, Павел

Женские имена: Вероника

Также вам может быть интересно:

календарь праздников
Реклама

Главное за день

Возвращение защитников Мариуполя: у Зеленского жестко поставили РФ на место

Возвращение защитников Мариуполя: у Зеленского жестко поставили РФ на место

23:37 Политика
"Скажем свое слово в бою": защитники Мариуполя прибыли в Украину

"Скажем свое слово в бою": защитники Мариуполя прибыли в Украину

22:20 Украина
России достаточно 2-3 поражения в Украине, процесс распада очевиден – Подоляк

России достаточно 2-3 поражения в Украине, процесс распада очевиден – Подоляк

20:40 Политика
Все главные новости

Последние новости

04:00

Какой праздник 9 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:15

Удивительный тест на внимательность: нужно за 15 секунд найти число 28

02:30

Защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении – советник мэра

01:32

"Обнять и плакать": посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей

08 июля, суббота
23:37

Возвращение защитников Мариуполя: у Зеленского жестко поставили РФ на место

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:22

Режим Путина рухнет к концу 2024-го, Пригожин подготовил компромат – Цезарь

22:20

"Скажем свое слово в бою": защитники Мариуполя прибыли в УкраинуФотоВидео

21:58

Довольная Камалия засветилась в объятиях мужа в Лондон

21:35

"Путин лично занимается моим уничтожением": Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Реклама
21:19

"Будет еще один сюрприз": бойцы Легиона Свободы анонсировали новый рейд в РФ

20:40

России достаточно 2-3 поражения в Украине, процесс распада очевиден – Подоляк

20:09

"Отримати" или "одержати": Авраменко напомнил украинцам, как правильно

19:54

"Жест отчаяния": Захарова в панике устроила истерику из-за кассетных боеприпасов

19:53

Эрдоган "обул" Путина: Кремль в истерике из-за возвращения защитников Мариуполя

19:38

Рекордные золотовалютные резервы: есть ли повод радоваться?мнение

19:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: как приманить и не потерять деньги

19:13

Как быстро почистить чеснок: проверенный способ опытных поваров

18:51

"Не могут быть доставлены": 3 страны против передачи кассетных боеприпасов Украине

18:39

"Ядерный Армагеддон": Медведев взбеленился из-за слов Байдена об Украине в НАТО

17:51

ВСУ наступают у Бахмута, войска РФ в критическом положении – разведка Британии

Реклама
17:38

"Киев под защитой": Резников назвал 5 городов, где военные усиливают защиту с неба

17:32

Совместимость 100%: три пары одинаковых знаков, которые точно подходят друг другу

17:01

Тина Кароль показала фанатам редкое фото юного сына-красавца

16:57

Дорофееву и Кацурина поймали в ЗАГСе

16:32

На туристов из РФ в Турции начали падать бутылки с балконов: у них истерика

16:32

Редис, Волына и другие герои обороны Азовстали вернулись из Турции домойФотоВидео

16:29

Как не дать волосам жирнеть с помощью фена: совет из очень старого журнала

16:08

Как варить молодую картошку: простейший трюк, который сделает овощ неотразимым

15:38

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: Близнецам - переворот в любви, Ракам - поездка

15:35

Украина не пойдет на заморозку, затяжной войны не будет – Подоляк

15:09

Что нужно сделать чтобы перестать храпеть: способ, который вас удивит

14:41

Войска РФ ждут наступления ВСУ на Крым, окопались на 3 участках – глава Меджлиса

14:40

Зеленский в Стамбуле посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцамФотоВидео

14:21

Мужчина засыпает с мылом под простынью и рассказал, для чего он это делает

14:15

10 областей утонут в дождях уже завтра: синоптики рассказали, куда придут грозы

14:03

Украина ударила по Крымскому мосту осенью 2022 года: признание Минобороны

13:41

"Не выставляйте себя ниже талии": Лолита в обтягивающем стала посмешищем

13:39

Копия Леонтьев: Лорак высмеяли за новый образ

13:24

Подоляк спрогнозировал, вернутся ли "пригожинцы" воевать с Украиной

13:21

Российский дизайнер вспомнил, как отвратительно на съемках себя вела Заворотнюк

Реклама
13:07

На юге России остается повторить то, что они сделали под Харьковом - дипломат

12:44

РФ ударила из РСЗО по Лиману: 6 погибших, 5 раненых

12:39

Какие доллары точно нельзя сбыть в банках и обменниках: что нужно знать

12:07

Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

11:58

Гороскоп на завтра 9 июля 2023: Овны пойдут напролом, Весы - удар по финансам

11:41

Эрдоган готовит Путину "удар под дых" после разговора с Зеленским

11:38

В Украине массово проверяют счетчики: как не заплатить гигантские деньги за газ

11:32

Силиконовая "Мисс Москва" назвала всех россиянок нецензурным словом

11:15

"Железный генерал" Залужный празднует 50-летие: 12 интересных фактов о главкоме ВСУВидео

10:56

Уникальная головоломка с молодым Залужным: найдите 5 отличий за 30 секунд

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять