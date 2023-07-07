Какой праздник отмечается 7 июля: магический день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 7 июля значит для Украины.

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Какой праздник отмечается 7 июля / коллаж: Главред, фото: Униан, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 7 июля годами ранее, какой праздник 7 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Что случилось 7 июля – какие памятные события произошли в этот день

7 июля 1881 года в "Журнале для детей" в Риме впервые опубликовали сказку "Пиноккио".

В 1923 году в Праге открыли Украинский педагогический институт имени Драгоманова.

видео дня

7 июля 1940 году во Львове открылся Литературно-мемориальный музей Ивана Франка. В этот день в 2009 году похоронили "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Какой праздник отмечается 7 июля– Украина и мир

В США 7 июля отмечают День макаронов. Также для мира это День работника природно-заповедного дела. Помимо прочего, 7 июля отмечают День пугало, День какао и День шоколада.

В Украине по смешанным христианским и славянским традициям в этот день также отмечают праздник Ивана Купала.

Какой праздник 7 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память Иоанна Крестителя (Предтечи). Один из самых важных святых, которые проповедовал христианство, покрестил Иисуса Христа в Иордане и умер смертью мученика по приказу царской дочери.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 7 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 7 июля, отметят:

Мужские имена: Иван, Антоний, Яков, Никита

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