Какой праздник отмечается 7 июля: магический день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 7 июля годами ранее, какой праздник 7 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Что случилось 7 июля – какие памятные события произошли в этот день
7 июля 1881 года в "Журнале для детей" в Риме впервые опубликовали сказку "Пиноккио".
В 1923 году в Праге открыли Украинский педагогический институт имени Драгоманова.
7 июля 1940 году во Львове открылся Литературно-мемориальный музей Ивана Франка. В этот день в 2009 году похоронили "короля поп-музыки" Майкла Джексона.
Какой праздник отмечается 7 июля– Украина и мир
В США 7 июля отмечают День макаронов. Также для мира это День работника природно-заповедного дела. Помимо прочего, 7 июля отмечают День пугало, День какао и День шоколада.
В Украине по смешанным христианским и славянским традициям в этот день также отмечают праздник Ивана Купала.
Какой праздник 7 июля по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память Иоанна Крестителя (Предтечи). Один из самых важных святых, которые проповедовал христианство, покрестил Иисуса Христа в Иордане и умер смертью мученика по приказу царской дочери.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 7 июля
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 7 июля, отметят:
Мужские имена: Иван, Антоний, Яков, Никита
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