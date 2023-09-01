Какой сегодня праздник 1 сентября: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 1 сентября годами ранее, какой праздник 1 сентября отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 1 сентября – что произошло в мире и Украине
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война в Европе. В 1964 году в Киеве открыли первый в Украине широкоформатный кинотеатр "Украина". В 1996 году в Украине утвердили национальную валюту – гривню. В 2001 году 1 сентября в Украине заменили смертную казнь на пожизненное лишение свободы. В 2014 году в этот день украинские силы покинули Луганский аэропорт во время Войны на востоке Украины.
Что за праздник 1 сентября в Украине и мире
1 сентября отмечается День знаний, День памяти о начале Второй мировой войны, Всемирный день отпечатка пальцев, Всемирный день мира в Германии, Всемирный день написания писем.
Какой святой праздник 1 сентября по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память мучеников Тимофея, Агапия и Веклы, которые пострадали за веру, их по приказу императора спалили.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 1 сентября
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 1 сентября, отметят:
Мужские имена: Андрей, Николай, Тимофей.
Также вам может быть интересно:
- Почему мужчина теряет интерес к женщине: рабочие способы этого избежать
- Как изменятся церковные праздники в Украине: даты вступят в силу 1 сентября
- Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали