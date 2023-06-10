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Какой сегодня праздник 10 июня: что произошло в этот день и кого поздравлять

Елизавета Бельмас
10 июня 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 10 июня значит для Украины.
Какой сегодня праздник 10 июня
Какой сегодня праздник 10 июня / коллаж:Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 10 июня годами ранее, какой праздник 10 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 10 июня

10 июня 1610 года на остров Манхэттен прибыли первые голландские поселенцы. Также в этот день в 1909 году впервые в мире использовали сигнал СОС. В 1017 году в этот день Центральная Рада провозглашает "1 Универсал", а 1934 году создано украинское отделение ГУЛАГа.

10 июня 1935 года основали общество анонимных алкоголиков.

видео дня

10 июня 1943 года стало знаменательным, поскольку венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.

10 июня кто родился – важные лица в истории

В этот день в 1865 году родился Федерик Кук – американский исследователь, который заявл, что он первый достиг Северного полюса. Также в этот день на свет появилась Джуди Гарленд – американская актриса, певица и мать Лайзы Миннели.

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

10 июня во всем мире отмечается Международный день публичного вязания, езды на велосипеде и Всемирный день мороженого, ведь именно в тот день в 1786 году в США запустили массовые продажи мороженого.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 10 июня

В Церкви 10 июня отмечается День памяти преподобного Никиты Исповедника, который в юные годы посвятил себя Господу, за что его подвергли пыткам и отправили в ссылку.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 10 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 10 июня, отметят:

Мужские имена: Денис, Дмитр

Женские имена: Елена, Алена

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