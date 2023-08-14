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Какой сегодня праздник 14 августа: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
14 августа 2023, 04:31
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 14 августа значит для Украины.
Какой сегодня праздник 14 августа
Какой сегодня праздник 14 августа / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 14 августа годами ранее, какой праздник 14 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 14 августа – что произошло в мире и Украине

14 августа 1908 года в Англии был проведен один из первых международных конкурсов красоты. В этот же день 1914 года во Львове создали Главную Украинскую Раду. В 1936 году 14 августа на Олимпийских играх представили баскетбол.

Что за праздник 14 августа в Украине и мире

14 августа в Украине отмечается Медовый Спас, или, как его ещё принято называть – Маковея. Также в этот день в мире отмечают День рождения португальской корриды, которая в этой стране – национальное достояние.

видео дня

Какой святой праздник 14 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память мучеников Маккавеев и отмечается первый спас – Медовый.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 14 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 14 августа, отметят:

Мужские имена: Дмитрий, Федор.

Женские имена: София, Соломия.

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