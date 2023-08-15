Какой сегодня праздник 15 августа: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 15 августа годами ранее, какой праздник 15 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 15 августа – что произошло в мире и Украине
15 августа 1848 года в Америке было запатентовано кресло для лечения зубов. В этот день 1997 года в Украине основали орден княгини Ольги.
Что за праздник 15 августа в Украине и мире
15 августа в Украине отмечается профессиональный праздник археологов Украины. А вот в Египте 15 августа – День разлива Нила.
Какой святой праздник 15 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день отмечается перенесение мощей святого Стефана. Стефан был первомучеником, которого побили камнями фарисеи, а сторонники оставили тело зверям и птицам. В 415 году мощи нашли и торжественно перенесли в Иерусалим, где у мощей случалось немало чудес.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 15 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 15 августа, отметят:
Мужские имена: Василий, Иван, Кирилл, Роман, Тарас.
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