Какой сегодня праздник 15 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 15 августа значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 15 августа / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 15 августа годами ранее, какой праздник 15 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 15 августа – что произошло в мире и Украине

15 августа 1848 года в Америке было запатентовано кресло для лечения зубов. В этот день 1997 года в Украине основали орден княгини Ольги.

Что за праздник 15 августа в Украине и мире

15 августа в Украине отмечается профессиональный праздник археологов Украины. А вот в Египте 15 августа – День разлива Нила.

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Какой святой праздник 15 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день отмечается перенесение мощей святого Стефана. Стефан был первомучеником, которого побили камнями фарисеи, а сторонники оставили тело зверям и птицам. В 415 году мощи нашли и торжественно перенесли в Иерусалим, где у мощей случалось немало чудес.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 15 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 15 августа, отметят:

Мужские имена: Василий, Иван, Кирилл, Роман, Тарас.

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