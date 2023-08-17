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Какой сегодня праздник 17 августа: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
17 августа 2023, 04:33
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 17 августа значит для Украины.
Какой сегодня праздник 17 августа
Какой сегодня праздник 17 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 17 августа годами ранее, какой праздник 17 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 17 августа – что произошло в мире и Украине

17 августа 1914 года во Львове создали легион "УСС". В этот день 1918 года Гетьман Павло Скоропадский установил 8-часовой рабочий день. 17 августа 1940 годв Гитлер провозгласил полную блокаду Великой Британии. В этот же день в 1941 году началась депортация немцев с Крымского полуострова.

Что за праздник 17 августа в Украине и мире

17 августа отмечается Международный день секонд-хенда и День черного кота.

видео дня

Какой святой праздник 17 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память святой Евдокии, которая проповедовала даже в плену перского царя, за что была обезглавлена.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 17 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 17 августа, отметят:

Мужские имена: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван..

Женские имена: Дарья, Евдокия, Ирина.

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