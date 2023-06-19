Какой сегодня праздник 19 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 19 июня значит для Украины

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Какой сегодня праздник 19 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 19 июня годами ранее, какой праздник 19 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 19 июня

19 июня 1948 года была подписана Женевская конвенция "О международном признании имущественных и других прав лиц, находящихся в самолетах". Также в этот день в 1953 году казнили Джулиуса и Этель Розенбергов. Американское супруги, которые содействовали советской разведке.

19 июня 1968 года Совет безопасности ООН принял резолюцию о гарантиях безопасности государств, которые не имеют ядерного оружия.

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Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

В Украине 19 июня отмечают День медика, День фермера и День отца. В мире в этот день также отмечается Международной день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Международный день прогулки и детского футбола.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 19 июня

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память Илариона Далматского. В возрасте 20 лет юноша подался в монашество, принял схиму и затем управлял монастырем.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 19 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 19 июня, отметят:

Мужские имена: Георгий, Иларион, Ростислав

Женские имена: София, Сусанна, Юлиана

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