Какой сегодня праздник 19 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 19 июня годами ранее, какой праздник 19 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Этот день в истории – какие памятные события произошли 19 июня
19 июня 1948 года была подписана Женевская конвенция "О международном признании имущественных и других прав лиц, находящихся в самолетах". Также в этот день в 1953 году казнили Джулиуса и Этель Розенбергов. Американское супруги, которые содействовали советской разведке.
19 июня 1968 года Совет безопасности ООН принял резолюцию о гарантиях безопасности государств, которые не имеют ядерного оружия.
Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день
В Украине 19 июня отмечают День медика, День фермера и День отца. В мире в этот день также отмечается Международной день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Международный день прогулки и детского футбола.
Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 19 июня
В Церкви по православному календарю в этот день чтится память Илариона Далматского. В возрасте 20 лет юноша подался в монашество, принял схиму и затем управлял монастырем.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 19 июня
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 19 июня, отметят:
Мужские имена: Георгий, Иларион, Ростислав
Женские имена: София, Сусанна, Юлиана
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