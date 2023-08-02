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Какой сегодня праздник 2 августа: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
2 августа 2023, 04:26
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 2 августа значит для Украины.
Какой сегодня праздник 2 августа
Какой сегодня праздник 2 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 2 августа годами ранее, какой праздник 2 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 2 августа – что произошло в мире и Украине

В 1918 году 2 августа Гетьман Украины Павло Скоропадский утвердил создание фонда Национальной библиотеки Украинского государства. В этот же день ы 1939 году Альберт Энштейн уведомил президента США о создании атомного оружия нацистскими физиками и призвал изучить этот вопрос. В 1953 году 2 августа в Киеве открыли детскую железную дорогу. .

Что за праздник 2 августа в Украине и мире

2 августа в мире отмечают Международный день Голокоста ромов. В Украине 2 августа – День памяти погибших воинов-десантников.

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Какой святой праздник 2 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память пророка Ильи. Его чтят за неотсупность от веры, благодаря которой израильский народ вернулся к Богу после поклонения язычничеству. Этому пророку молятся за дождь во время засухи.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 2 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 2 августа, отметят:

Мужские имена: Александр, Георгий, Иван, Илья, Константин.

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